Ptt 1.Ligden Düşen Karşıyaka’da Başkanlık Yarışı

PTT 1. Lig'den düştükten sonra sancılı günler yaşayan Karşıyaka'da bugün Mustafa Kemal Atatürk Spor Salon'unda yapılacak genel kurulda Mutlu Altuğ tek aday olarak seçime girecek. Geçtiğimiz gün camianın ileri gelenlerinin de katıldığı Divan Kurulu'nun zirvesinde maddi-manevi destek sözü alan Mutlu Altuğ dün Divan Kurulu'na listesini teslim etti. Mutlu Altuğ'un listesinde Oktay Yeşil, Yener Eyüpoğlu, Serhat Bayülgen, Onur Keleş, Serdar Işıldar ve Bora Pehlivan gibi isimlerin yer aldığı öğrenildi. Bu arada kulüp kayyuma kalmasın diye bir grup üniversiteli genç Karşıyakalılarında liste hazırladığı ancak Mutlu Altuğ'un listesini teslim ettikten sonra divana listelerini vermediği öğrenildi.



41 milyon 697 bin lira borcu bulunan yeşilkırmızılıların futbolda transfer yasağı da bulunuyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda takımda kalması için oyunculara da 3 milyon lira kaynak yaratılması gerekli. Karşıyaka'da camia büyüklerinin Mutlu Altuğ yönetimine destek olmak için başta başbakan olacak İzmirli milletvekili Binali Yıldırım, Yaşar Holding ve Karşıyaka Belediyesi'ne giderek kulübü kaynak yaratmaya çalışacakları öğrenildi. Karşıyaka'da tek başkan adayı Mutlu Altuğ, "Camia büyüklerimizin başkan adayı olmam yönündeki talebine duyarsız kalmam mümkün değildi. Kararı almamda en büyük etken bu oldu. Camianın ileri gelenleri olarak bu mücadelenin içinde olacaklarını ifade ettiler. Zor bir göreve soyunduk. Görevden kaçmak bir Karşıyakalı olarak bana yakışmazdı" dedi.



Cihan Büyükoral: Hepimiz çalışacağız



Karşıyaka Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, Karşıyaka'nın hiçbir zaman sahipsiz kalmayacağını ifade ederek, "Kulübün kayyuma kalmayacağını belirtmiştim. Çalışacak bir liste çıktı. Biz de Divan Kurulu ve eski başkanlarla kulübün başkanını da yanımıza alarak oluşturulacak heyetler ile 104 yıllık kulübümüze maddi manevi destek yapılması için çalışacağız" dedi. Öte yandan Karşıyaka'nın olağanüstü genel kurulu Mustafa Kemal Atatürk Spor Salon'unda yapılacak. Genel kurul 10.00'da başlayacak. Üyeler 15.00'e kadar oy kullanabilecek.