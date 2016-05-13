PTT 1. Lig'de yarın oynanacak 6 karşılaşmanın ardından Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takımın yanı sıra play-off oynayacak 4 ekip ve lige veda edecek son takım belli olacak. Adanaspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği ligde Karşıyaka ve Kayseri Erciyesspor da küme düşen iki ekip oldu. PTT 1. Lig'de yarın aynı saatte başlayacak 6 karşılaşmanın ardından ilk etap sona erecek.

Direkt Süper Lig'e yükselecek ikinci takımın yanı sıra play-off mücadelesi verecek 4 ekip ve ligden düşecek son takım yarın belirlenecek.

İlk 2 yarışı

Adanaspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselecek ekip için 2 aday bulunuyor.

60 puana sahip Multigroup Alanyaspor, son haftaya play-off iddiasıyla giren Giresunspor'a konuk olurken, 59 puanlı Kardemir Karabükspor ise herhangi bir iddiası bulunmayan Göztepe ile İzmir'de mücadele edecek.

Play-off yarışı

Bu iki takımdan birisi dışında Adana Demirspor'un da play-off oynamaya hak kazandığı ligde play-off'ta yer alacak diğer 2 ekip için 3 aday bulunuyor.

50 puanlı Giresunspor ve 49'ar puana sahip Balıkesirspor ile Vartaş Elazığspor son haftaya play-off umuduyla giriyor.

Giresunspor'un ilk 2 iddiasını sürdüren Multigroup Alanyaspor'u ağırlayacağı son haftada Balıkesirspor, düşme hattındaki 1461 Trabzon'u konuk ederken, Vartaş Elazığspor ise Adanaspor deplasmanında puan arayacak.

Düşme hattı

Karşıyaka ve Kayseri Erciyesspor'un ardından lige veda edecek 3. ekip Denizlispor, Şanlıurfaspor veya 1461 Trabzon'dan biri olacak.

Denizlispor'un ligde iddiası kalmayan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacağı haftada, Şanlıurfaspor da play-off'a kalmayı garantileyen Adana Demirspor'u konuk edecek. Son haftaya düşme hattında giren 1461 Trabzon ise deplasmanda play-off mücadelesini sürdüren Balıkesirspor'la karşılaşacak.