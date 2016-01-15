PTT 1. Lig takımlarının hedefinde olan futbolcu Reza Ghoochannejhad kimdir?

Aslen iranli olup 20 eylül 1987 yılında hollanda da dünyaya gelen reza futbola doğduğu şehrin kulübü heerenveen alt yapısında başlayıp kısa zamanda A takıma yükselme başarısı göstermiştir. A takımda fazla şans bulamayan oyuncu sırasıyla Go Ahead,Emmen ve tekrar Go Ahead e kiralanmıştır. Bu Kulüplerde toplam 24 maça çıkıp 8 gol 2 asist yapan Reza 2010 ara transfer döneminde 100 bin euro karşılığında Cambuur a transfer olmuştur Burada geçirdiği 1.5 sezonda 41 maça çıkıp 16 Gol 7 Asist ile oynayan Reza temmuz 2011 de Belçika kulüplerinden st Truiden e 250 bin euro karşılığında transfer olmuştur . Belçika'da çıktığı ilk 3 maçta 2 gol 1 asist ile oynayıp dikkatleri üzerine çeken oyuncu sezonu 25 maç 12 gol 7 asist ile tamamlamıştır. Kısa dönem Standard Liege de kiralık forma giyen oyuncu 29 Ocak 2014 yılında Charlton a transfer olmuştur. Sözleşmesindeki İlk yılını Al Kuwait ve La Wakrah Kulübünde kiralik geçiren Reza bu sezona Charlton ile başlayıp su anda takımın en önemli oyuncularından biridir. Sezon başındaki sakatlığını atlatan oyuncu formasını sırtına geçirmiştir.



YAŞ:28

MEVKI:FORVET-SAĞ AÇIK

KULLANDIĞI AYAK:SOL

BOY:1.80

KULÜP: CHARLTON ATHLETIC

UYRUK:İRAN-HOLLANDA

PİYASA DEĞERİ:1.00 milyon €





ARTILARI

Forvet hariç kanatlardada oynayabilen reza bileklerine olan hakimiyeti ve 'müthiş sol ayağı 'ile her defansın zorlanacağı türden bir oyuncu.

Bitiricilik özelliği ön planda olan oyuncu güzel şutları ve klas golleri ile dikkat çekmekte .

Topa olan hakimiyeti ile cift forvetli sistemlerde kendini asist çi olarak ön plana çıkaracağını düşündüğüm reza için ileri uçta her bölgede fayda sağlar demek yanlış olmaz.



EKSİLERİ

Kafa toplarında iyi olduğu söylenemez.

Daha önce geçirdiği sakatlıklar zaman zaman takımını eksik bırakmasına sebep oluyor.

İstikrar konusunda sıkıntıları var diyebiliriz

Ülkemizde şampiyonluk hedefleyen ptt 1.lig kulüplerinde ve süper ligdeki orta sıralarda gezinen kulüpler icin biçilmiş kaftan olduğunu düşündüğüm oyuncu düşük bonservis bedeli her kulüpte rahatça forma giyebilir . Cift forvette bir pivot Santrafor ile kullanıldığı takdirde çok harika bir performans sergileyebilir.

Yazar-Analiz : Hasan AKMAN