PTT 1. Lig'de İbrahim Üzülmez Fırtınası

İbrahim Üzülmez'in teknik direktörlüğünü yaptığı Vartaş Elazığspor başarılı bir performans sergiledi ve PTT 1. Lig'de liderliğe yükseldi
Bordo-beyazlı ekip, ligin 11. haftasının ardından teknik direktör Bayram Bektaş ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına getirilen Üzülmez ile PTT 1. Lig'de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alıp, 9 puan topladı.
Bu süreçte iyi bir çıkış yakalayan Elazığ temsilcisi, Üzülmez yönetiminde 1461 Trabzon'u 2-0, Alanyaspor'u 1-0 yendi. PTT 1. Lig'de 15. haftaya girilirken 26 puanla zirvede bulunan Kardemir Karabükspor'u da dün sahasında 2-1 yenen bordo beyazlı ekip, topladığı 27 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Üzülmez yönetiminde evinde maç kaybetmeyen Elazığ temsilcisi, ligdeki tek yenilgisini ise 13. haftada Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanında 2-0'lık sonuçla aldı.
Öte yandan, Vartaş Elazığspor Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda karşılaştığı Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Amed Sportif Faaliyetler'e normal süresi 1-1 biten maçta, uzatmalarda 2-1 yenilerek elendi.
Kaynak : AA