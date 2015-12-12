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PTT 1. Lig'de İbrahim Üzülmez Fırtınası

İbrahim Üzülmez'in teknik direktörlüğünü yaptığı Vartaş Elazığspor başarılı bir performans sergiledi ve PTT 1. Lig'de liderliğe yükseldi

PTT 1. Lig'de İbrahim Üzülmez Fırtınası
 İbrahim Üzülmez'in teknik direktörlüğünü yaptığı Vartaş Elazığspor başarılı bir performans sergiledi ve PTT 1. Lig'de liderliğe yükseldi
Bordo-beyazlı ekip, ligin 11. haftasının ardından teknik direktör Bayram Bektaş ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına getirilen Üzülmez ile PTT 1. Lig'de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alıp, 9 puan topladı.

Bu süreçte iyi bir çıkış yakalayan Elazığ temsilcisi, Üzülmez yönetiminde 1461 Trabzon'u 2-0, Alanyaspor'u 1-0 yendi. PTT 1. Lig'de 15. haftaya girilirken 26 puanla zirvede bulunan Kardemir Karabükspor'u da dün sahasında 2-1 yenen bordo beyazlı ekip, topladığı 27 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Üzülmez yönetiminde evinde maç kaybetmeyen Elazığ temsilcisi, ligdeki tek yenilgisini ise 13. haftada Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanında 2-0'lık sonuçla aldı.

Öte yandan, Vartaş Elazığspor Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda karşılaştığı Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Amed Sportif Faaliyetler'e normal süresi 1-1 biten maçta, uzatmalarda 2-1 yenilerek elendi.

Kaynak : AA
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İbrahim ÜzülmezVartaş Elazığspor
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