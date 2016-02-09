Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

PTT 1. Lig 22. hafta Maç proğramı belli oldu

PTT 1. Lig'de 22. hаftаnın mаç programı bеlli оldu. Türkiye Futbоl Fеdеrаsyоnu'ndаn yаpılаn аçıklаmаyа görе 19, 20, 21 ve 22 Şubаt'tа оynаnаcаk 22. hаftа kаrşılаşmаlаrının programı şöylе:

PTT 1. Lig 22. hafta Maç proğramı belli oldu

 Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 19, 20, 21 ve 22 Şubat'ta oynanacak 22. hafta karşılaşmalarının programı şöyle: 

19 Şubat Cuma: 

19.00 Göztepe-Denizlispor (Manisa 19 Mayıs) 

20 Şubat Cumartesi: 

13.30 Boluspor-Samsunspor (Bolu Atatürk) 

16.00 Kardemir Karabükspor-Kayseri Erciyesspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 

18.30 Adanaspor-Balıkesirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 

21 Şubat Pazar: 

13.30 Giresunspor-Şanlıurfaspor (Giresun Atatürk) 

13.30 Vartaş Elazığspor-Alima Yeni Malatyaspor (Elazığ Atatürk) 

16.00 1461 Trabzon-Karşıyaka (Hüseyin Avni Aker) 

18.30 Multigroup Alanyaspor-Altınordu (Alanya Oba) 

22 Şubat Pazartesi: 

19.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Adana Demirspor (Kamil Ocak)

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
PTT 1. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.