PTT 1. Lig 22. hafta Maç proğramı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 19, 20, 21 ve 22 Şubat'ta oynanacak 22. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
19 Şubat Cuma:
19.00 Göztepe-Denizlispor (Manisa 19 Mayıs)
20 Şubat Cumartesi:
13.30 Boluspor-Samsunspor (Bolu Atatürk)
16.00 Kardemir Karabükspor-Kayseri Erciyesspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
18.30 Adanaspor-Balıkesirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
21 Şubat Pazar:
13.30 Giresunspor-Şanlıurfaspor (Giresun Atatürk)
13.30 Vartaş Elazığspor-Alima Yeni Malatyaspor (Elazığ Atatürk)
16.00 1461 Trabzon-Karşıyaka (Hüseyin Avni Aker)
18.30 Multigroup Alanyaspor-Altınordu (Alanya Oba)
22 Şubat Pazartesi:
19.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Adana Demirspor (Kamil Ocak)