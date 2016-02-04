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PTT 1. Lig 20. hafta görev alacak hakem isimleri belli oldu

PTT 1. Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemlerin isimleri Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı

PTT 1. Lig 20. hafta görev alacak hakem isimleri belli oldu

 Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Giresunspor: Emre Malok



6 Şubat Cumartesi:



13.30 1461 Trabzon-Altınordu: Mustafa Öğretmenoğlu



16.00 Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor: Bülent Birincioğlu



18.30 Multigroup Alanyaspor-Alima Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan



7 Şubat Pazar:



13.30 Boluspor-Adana Demirspor: Suat Arslanboğa



13.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Kayseri Erciyesspor: Sarper Barış Saka



16.00 Vartaş Elazığspor-Denizlispor: Hakan Ceylan



18.30 Samsunspor-Karşıyaka: Emre Altun



8 Şubat Pazartesi:



19.00 Göztepe-Şanlıurfaspor:Mustafa İlker Coşkun

Kaynak : AA

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