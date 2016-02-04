PTT 1. Lig 20. hafta görev alacak hakem isimleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Adanaspor-Giresunspor: Emre Malok
6 Şubat Cumartesi:
13.30 1461 Trabzon-Altınordu: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor: Bülent Birincioğlu
18.30 Multigroup Alanyaspor-Alima Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
7 Şubat Pazar:
13.30 Boluspor-Adana Demirspor: Suat Arslanboğa
13.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Kayseri Erciyesspor: Sarper Barış Saka
16.00 Vartaş Elazığspor-Denizlispor: Hakan Ceylan
18.30 Samsunspor-Karşıyaka: Emre Altun
8 Şubat Pazartesi:
19.00 Göztepe-Şanlıurfaspor:Mustafa İlker Coşkun
Kaynak : AA