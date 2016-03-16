PSV kadın göçmeni aşağılayan taraftarlar hakkında açıklama yaptı

PSV Genel Direktörü Toon Gerbrands, konuyla ilgili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Madrid’de yaşananların değerleriyle bağdaşmadığını, söz konusu taraftarların tespit edilmesi halinde cezalandırılabileceğini kaydetti.



Kulüp olarak yaşanan olayların dışında olduklarına değinen Gerbrands, "Bu tür insanlarla hiçbir alakamız yok. Bunlar bizim kulübümüzden değil. Kulüp olarak tamamen bunun dışındayız. Bunlar örf ve adetlerimize uymuyor” ifadesini kullandı.



Söz konusu taraftarların bulunabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarına vurgu yapan Gerbrands, bu kişilerin tespit edilmeleri halinde stada giriş cezası veya daha ağır yaptırımlara maruz kalabileceklerini söyledi.



Atletico Madrid ile PSV Eindhoven arasında salı günü oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde bir grup Hollandalı taraftar, meydanda oturdukları bir kafeteryada yanlarına gelen ve para dilenen kadınlara küçük düşürücü şekilde "oley, oley" diye bağırıp madeni para ve ekmek fırlatmış, önlerindeki kağıt paraları yakarak "sınırı geçmeyin" gibi yabancı düşmanlığı içeren sloganlar atmıştı.