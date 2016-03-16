Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

PSV kadın göçmeni aşağılayan taraftarlar hakkında açıklama yaptı

Madrid'te oynanan Atletico Madrid-PSV Eindhoven maçı öncesinde göçmen kadın dilenciyi aşağılayıcı hareketlerde bulunan taraftarların tespitiyle ilgili PSV yönetimi tarafından gerekenin yapılacağı açıklaması geldi.

PSV kadın göçmeni aşağılayan taraftarlar hakkında açıklama yaptı

PSV Genel Direktörü Toon Gerbrands, konuyla ilgili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Madrid’de yaşananların değerleriyle bağdaşmadığını, söz konusu taraftarların tespit edilmesi halinde cezalandırılabileceğini kaydetti.

Kulüp olarak yaşanan olayların dışında olduklarına değinen Gerbrands, "Bu tür insanlarla hiçbir alakamız yok. Bunlar bizim kulübümüzden değil. Kulüp olarak tamamen bunun dışındayız. Bunlar örf ve adetlerimize uymuyor” ifadesini kullandı.

Söz konusu taraftarların bulunabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarına vurgu yapan Gerbrands, bu kişilerin tespit edilmeleri halinde stada giriş cezası veya daha ağır yaptırımlara maruz kalabileceklerini söyledi.

Atletico Madrid ile PSV Eindhoven arasında salı günü oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde bir grup Hollandalı taraftar, meydanda oturdukları bir kafeteryada yanlarına gelen ve para dilenen kadınlara küçük düşürücü şekilde "oley, oley" diye bağırıp madeni para ve ekmek fırlatmış, önlerindeki kağıt paraları yakarak "sınırı geçmeyin" gibi yabancı düşmanlığı içeren sloganlar atmıştı. 

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FutbolPSV EindhovenDünyadan Futbol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.