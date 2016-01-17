PSV Eindhoven Vedat Muriqi'nin peşinde!

Hollanda’nın ünlü kulübü PSV Eindhoven, Giresunspor forması giyen Vedat Muriqi’e resmen talip oldu. PTT 1. Lig’in ilk yarısında attığı 9 golle dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Kosovalı forveti uzun süredir takip eden PSV resmi yazı göndererek genç oyuncuyu transfer etmek istediğini bildirdi.



Hollanda ekibinin yetkilileri ile Giresunspor Yönetimi ve Vedat Muriqi’in menajeri Rahman Kice’nin kısa süre içinde masaya oturacakları öğrenildi. Türk pasaportu da bulunan 1.94 boyundaki golcünün tüm maçlarını izleyen PSV scoutlarının, Muriqi’in mutlaka transfer edilmesi gerektiği yönünde rapor hazırladıkları aktarıldı.

PSV’nin yanı sıra İngiliz ekibi Fulham’ın da yetenekli oyuncunun maçlarını takip ettiği vurgulandı. Kulüplerin anlaşması halinde ismi birçok Türk takımıyla da anılan Vedat Muriqi’in kariyerine PSV veya Fulham’da devam edeceği bildirildi.