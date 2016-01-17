PSV Eindhoven Vedat Muriqi'nin peşinde!

Hollanda’nın ünlü kulübü PSV Eindhoven, Giresunspor forması giyen Vedat Muriqi’e resmen talip oldu. PTT 1. Lig’in ilk yarısında attığı 9 golle dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Kosovalı forveti uzun süredir takip eden PSV resmi yazı göndererek genç oyuncuyu transfer etmek istediğini bildirdi.
Hollanda’nın ünlü kulübü PSV Eindhoven, Giresunspor forması giyen Vedat Muriqi’e resmen talip oldu. PTT 1. Lig’in ilk yarısında attığı 9 golle dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Kosovalı forveti uzun süredir takip eden PSV resmi yazı göndererek genç oyuncuyu transfer etmek istediğini bildirdi.