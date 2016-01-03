PSG İbrahimovic ile çok farklı

Fransa Kupası'nda son 32 takımı belirleyecek turda, Paris Saint Germain Fransa 4. Ligi (Fransa CFA A Grubu) ekiplerinden Wasquehal ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Paris Saint Germain, zayıf rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Zlatan Ibrahimovic, Matuidi, Verratti'nin 11'de başladığı mücadelenin ilk yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. Konuk ekip zayıf rakibi karşısında oyun üstünlüğünü elinde bulundursa da gol bulamadı ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda da baskısını sürdüren Paris SG'de, 61. dakikada Ibrahimovic Veratti'nin ortasına yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint Germain, Wasquehal'i 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Zlatan Ibrahimovic, Matuidi, Verratti'nin 11'de başladığı mücadelenin ilk yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. Konuk ekip zayıf rakibi karşısında oyun üstünlüğünü elinde bulundursa da gol bulamadı ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda da baskısını sürdüren Paris SG'de, 61. dakikada Ibrahimovic Veratti'nin ortasına yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint Germain, Wasquehal'i 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.