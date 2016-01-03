PSG İbrahimovic ile çok farklı

Fransa Kupası 'nda son 32 takımı belirleyecek turda, Paris Saint Germain Fransa 4. Ligi (Fransa CFA A Grubu) ekiplerinden Wasquehal ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Paris Saint Germain, zayıf rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.



Zlatan Ibrahimovic , Matuidi, Verratti'nin 11'de başladığı mücadelenin ilk yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. Konuk ekip zayıf rakibi karşısında oyun üstünlüğünü elinde bulundursa da gol bulamadı ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.



İkinci yarıda da baskısını sürdüren Paris SG'de, 61. dakikada Ibrahimovic Veratti'nin ortasına yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint Germain, Wasquehal'i 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.