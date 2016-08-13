Premier Lig'te yayın hakları sorunu!

İngiltere Premier Lig'in Türkiye yayıncısı henüz belli olmadı. Futbolseverler, dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'i yeni sezonda hangi kuruluşun yayınlayacağını merakla bekliyor.



Geçtiğimiz sezon büyük bir sürprize sahne olan ve Leicester'ın şampiyonluğuyla tamamlanan İngiltere Premier Lig'de 2016-2017 sezonu, 13 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Ancak Premier Lig'in başlamasına sadece 1 gün kala Türkiye yayıncısının hâlâ belli olmaması, futbolseverlerin tepkisini çekti.



8 YILDIR DIGITURK'TEYDİ!

Ülkemizde kısa bir süreliğine TV8 kanalından de futbolseverlere ulaşan Premier Lig maçlarının yayın haklarını 2008'de beş yıllığına Digiturk satın almıştı. 2012-2013 sezonu bitmeden Premier Lig ile olan yayın sözleşmesini üç yıl daha uzatan Digiturk, toplamda sekiz yıldır maçları Lig TV ve diğer kanallar aracılığıyla futbolseverlerle buluşturuyordu. Ancak 2015-2016 sezonunun sona ermesiyle birlikte Digiturk'un Premier Lig'le olan sözleşmesi de bitti.



OLİMPİYAT ÖRNEĞİ...

İngiltere Premier Lig'in yeni sezondaki yayın haklarını, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Grup elinde bulunduruyor.



Saran Grup, 2016 Rio Olimpiyatları'nın da yayın haklarını almış ve dev organizasyonun başlamasına saatler kala TRT'yle anlaşmıştı. Saran Grup'un, İngiltere Premier Lig'in yayın haklarını da bir başka kanala devretmesi bekleniyor.



BUGÜN NETLEŞEBİLİR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Saran Grup, yarın başlayacak lig öncesinde Türkiye yayıncısının Cuma günü içerisinde netleşmesini beklediklerini ifade etti. Premier Lig'in yayın haklarını bir kez daha Digiturk'un satın alacağı tahmin ediliyor.