Premier Lig'in tartışmasız yıldızı Mesut Özil

Cumartesi günü deplasmanda Southampton'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan ve lider olma şansını kaçıran Arsenal, 19. hafta mücadelesinde ligin yeni ekiplerinden Bournemouth'u ağırladı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 27. dakikada sağ kanattan kullandığı korner atışından ceza alanına ortaladığı topu kafa vuruşuyla Gabriel Paulista ağlara gönderdi ve ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Bu sezon üst üste 7 maçta asist yaparak rekor kıran 27 yaşındaki Özil, toplam 16 asiste ulaştı.

Çok formda bir sezon geçiren Mesut Özil, 62. dakikada takımına 2-0 üstünlüğü getirdi. Fransız forvet Giroud ile verkaç yaparak ceza alanına giren Mesut Özil, topu kaleci Boruc'un yanından filelerle buluşturdu.

Bournemouth karşısında 9 kez takımı adına gol şansı yaratan Özil, bu sezon bir maçta takımını en fazla gole yaklaştıran futbolcu oldu. Arsenal kalecisi Petr Cech ise bu maçla birlikte 170. kez kalesinde gol görmeden mücadeleyi tamamladı ve bu alanda rekor kırdı.

Lige yeni yükselen takımlarla yaptığı son 21 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik alan Arsene Wenger'in öğrencileri, Bournemouth'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Bu sezon başkent deplasmanlarında West Ham United'ı 4-3, Chelsea'yi ise 1-0 mağlup eden Bournemouth, Emirates Stadı'ndan puansız döndü.

Son 7 resmi maçında galibiyet alamayan Manchester United, Jose Mourinho'nun gönderilmesinin ardından Guus Hiddink'e emanet edilen Chelsea'yi ağırladı. 90 dakika boyunca golsüz eşitliğin bozulmadığı mücadelede iki takım birer puan aldı. Hiddink, Chelsea ile çıktığı ikinci resmi maçından da beraberlikle ayrıldı.

Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, geriye düştüğü mücadelede Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Jenkinson'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 mağlup kapatan Londra ekibi, Antonio ve Carroll'ın 10 dakika içinde attığı gollerle 8 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Son galibiyetini 24 Ekim'de Chelsea karşısında 2-1'lik skorla alan West Ham United, bu maçtan sonra düşüşe geçmiş ve son 8 maçından 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta yarın Leicester City, sahasında Manchester City ile karşılaşacak.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace - Swansea City: 0 - 0

Everton - Stoke City: 3 - 4

Norwich City - Aston Villa: 2 - 0

Watford - Tottenham Hotspur: 1 - 2

West Bromwich Albion - Newcastle United: 1 - 0