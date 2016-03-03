Premier Lig ekibi Sergio Busquets'in peşinde!

Sezona yeni bir teknik direktörle başlamasına kesin gözüyle bakılan Manchester United, bu yaz yapacağı transferlerle orta sahayı güçlendirmek istiyor. İspanyol basınının iddiasına göre Barcelona'nın yıldız oyuncusu Sergio Busquets, Premier Lig ekibinin renklerine bağlamak istediği isimlerin en başında geliyor.



Ancak Busquets'in kulübüyle olan anlaşması 2019 yılında sona erecek. 27 yaşındaki oyuncunun serbest bırakılma bedeli ise tam 115 milyon pound (471 milyon TL). Kırmızı Şeytanlar, futbolcuyu daha az meblağ ödeyerek satın almak istiyor. Öte yandan İngiliz The Sun gazetesi, Milli yıldızın Barcelona'da kalmak istediğini iddia etti.

City ve PSG ısrarı

Bilindiği üzere yeni sezonda Manchetser City'nin menajerlik koltuğuna Pep Guardiola oturacak. Yaya Toure'nin de sezon sonu Mavili-Beyazlı ekipten ayrılmak istediğini belirtmesi ve Guardiola'nın eski oyuncusuna tekrardan hocalık yapması fikri, kısa sürede Busquets'in adının Manchester City ile anılmasına yol açtı.

Önümüzdeki sezon ekibi, Paris Saint Germain'den ayrılacağını açıklayan Zlatan Ibramovic'in bu hamlesi de İspanyol futbolcunun Fransa'ya gidebileceğini işaret etti. Fransız basınının iddiasına göre, Arap sermayesi ile büyüyen PSG, forvet hattında güçlenmek için Sergio Busquest'i transfer edebilir.