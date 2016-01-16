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Premier Lig'e damga vurdu Almanya'da yılın futbolcusu seçildi

Premier Lig'de Arsenal forması ile fırtına gibi esen yıldız futbolcu Mesut Özil Almanya'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü

Premier Lig'e damga vurdu Almanya'da yılın futbolcusu seçildi

 Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Almanya'da yılın futbolcusu seçildi. Bununla birlikte son 5 yılda 4. kez bu başarıyı elde etti.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Özil yapılan oylamada oyların %45,9'unu alarak rakiplerine fark attı. 51.000'den fazla oy alan Mesut'un ardından Bayern'in yıldızı Thomas Müller oyların %15,9'unu, Köln forması giyen Jonas Hector ise %13,6'sını alarak sırasıyla 2. ve 3. oldular.

PREMIER LİG'DE GÖZ DOLDURUYOR

Arsenal ve Alman Milli Takımı'yla müthiş bir sezon geçiren Özil, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 27 maçta 16 asistle Premier League'de 10 takımın toplam asist sayısını geride bırakmıştı.

Kaynak: Sporcope.com
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ArsenalMesut özil
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