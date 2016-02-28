Premier Lig'de Chelsea çıkışını sürdürüyor!

İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Chelsea, Southampton deplasmanına çıktı. St. Mary’s’te oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanmayı başardı.
Chelsea’ye 3 puanı getiren golleri 75. dakikada Fabregas ve 88. dakikada Ivanovic kaydetti. Southampton ise 42. dakikada Long ile 1-0 öne geçmişti.
Chelsea bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 11 haftaya çıkardı. Londra ekibi 36 puana yükselirken, Southampton 40 puanda kaldı.
GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
WBA-Crystal Palace: 3-2
Stoke-Aston Villa: 2-1
Watford-Bournemouth: 0-0
Leicester-Norwich: 1-0
West Ham-Sunderland: 1-0
İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Chelsea, Southampton deplasmanına çıktı. St. Mary’s’te oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanmayı başardı.