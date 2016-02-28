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Premier Lig'de Chelsea çıkışını sürdürüyor!

Sеzоnа kаbus gibi bаşlаyаn Chеlsеа, Sоuthаmptоn'ı 88. dаkikаdа gеlеn gоllе 2-1 yenerek ligde yеnilmеzlik sеrisini 11 mаçа çıkаrdı

Premier Lig'de Chelsea çıkışını sürdürüyor!

 İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında ChelseaSouthampton deplasmanına çıktı. St. Mary’s’te oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanmayı başardı.

 

Chelsea’ye 3 puanı getiren golleri 75. dakikada Fabregas ve 88. dakikada Ivanovic kaydetti. Southampton ise 42. dakikada Long ile 1-0 öne geçmişti.

 

Chelsea bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 11 haftaya çıkardı. Londra ekibi 36 puana yükselirken, Southampton 40 puanda kaldı.

 

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

 

WBA-Crystal Palace: 3-2

Stoke-Aston Villa: 2-1

Watford-Bournemouth: 0-0

Leicester-Norwich: 1-0

West Ham-Sunderland: 1-0

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