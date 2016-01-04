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Prejuce Nakoulma adım adım Bursaspor'a

Bursaspor'a adım atar atmaz kadroyu şekillendirmeye başlayan Hamza Hamzaoğlu Mersin İdman Yurdu forması giyen Prejuce Nakoulma ile ilgileniyor

Prejuce Nakoulma adım adım Bursaspor'a

 Antalya kampına start veren Bursaspor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu neşteri vurdu. Takımın yıldız isimleri Josue ve Advincula kadro dışı bırakılırken, iki futbolcu Belek’e götürülmedi.



Hamzaoğlu’nun burada yapılacak çalışmaların ardından başka oyuncuları da takımdan uzaklaştıracağı öğrenildi. Dzsudzsak ve Sutter ise kafileye katıldı. Öte yandan Nakoulma transferinde de sıcak saatler yaşanıyor. Hamzaoğlu, Mersin İdman Yurdu forması giyen yıldız kanat oyuncusu için onay verdi.



Yönetim bonservis sorununu çözmek için hemen görüşmelere başladı. Nakoulma’nın da Bursa’ya gitmek istediği bildirildi.

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BursasporHamza HamzaoğluPréjuce NakoulmaNakoulma
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