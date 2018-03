Prandelli'nin Galatasaray sözleri kızdırdı!

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden İtalyan teknik adam Cesare Prandelli, İtalya basınına karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maç hakkında yaptığı yorumda Lazio'nun teknik açıdan Galatasaray'dan daha güçlü olduğunu belirten Cesare Prandelli, sarı kırmızılı taraftarları kızdıracağa benziyor.



"GALATASARAY BENDE İYİ İZLENİM BIRAKTI"

Türkiye'deki teknik direktörlük serüveni hakkında konuşan İtalyan teknik adam,"Benim için profesyonel açıdan güzel bir deneyimdi. Takımın başındayken iyi sonuçlar da aldım. Ancak ben takımın başındayken kulüp başkanı ve dolayısıyla birçok şey değişti. Ancak orada bulunmaktan her zaman çok mutlu oldum ve taraftarla da çok iyi bir ilişkim oldu. Umarım orada iyi bir izlenim bırakmışımdır. Çünkü Galatasaray bende iyi bir izlenim bıraktı." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN FUTBOLCULARI ÇOK DUYGUSAL"

Vatan Gazetesi'nde yer alan haberde; Galatasaray'da özellikle bu sezon çok şeyin değiştiğini belirten Prandelli,"Çok şey değişti ancak Galatasaray her zaman rekabeti seven bir takımdır ve hiçbir zaman küçümsenmemeli. Takımdaki her oyuncu her zaman %100'ünü vermeye hazır. Özellikle Avrupa'da oynadıkları zaman prestijin ve taraftar desteğinin farkında olarak sahaya çıkıyorlar. Bir çok oyuncusu çok duygusal ve taraftarın desteğiyle çok daha farklı oynayabiliyorlar." açıklamasında bulundu.

"İSTANBUL'DA OYNAMAK ÇOK FARKLI"

İtalyan teknik adam Türk Telekom Arena hakkında, "İstanbul'da oynamak çok farklı, bazen rakip takımın orada hiçbir şey yapamayacağını düşünüyorum. Deplasmandaki Galatasaray ise çok daha farklı, takım deplasman maçlarında daha az agresif. Arena'da oynadığınız zaman kötü bir sonuç almamanız, almanızdan daha zordur. Sahada bir karakter göstermeden iyi bir sonuç almanız mümkün değil." yorumunu yaptı.





"LAZIO DAHA GÜÇLÜ"

Prandelli son olarak iki takımın tur şansını değerlendirirken Lazio'nun şansının daha fazla olduğunu belirterek,"Lazio'nun tur şansının kesinlikle daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Lazio teknik açıdan daha güçlü bir takım. Daha kaliteli, her zaman daha iyiyi yapabilecek oyuncuları var. Eğer Lazio, Lazio gibi oynarsa turu geçecektir. Takımdaki Avrupa turnuvalarında tecrübesi olan oyunculara ve özellikle Wesley Sneijder'e dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Bir dönem İtalya Milli Takımı'nı da çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam, 2014-2015 sezonunda başına geçtiği Galatasaray'ın başında gösterdiği kötü performansın ardından görevine son verilmişti.