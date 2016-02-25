Prandelli'den sarı kırmızılı taraftarları çıldırtacak açıklama

Galatasaray eski Teknik Direktörü Cesare Prandelli, sarı-kırmızılı takımın 4. yıldızı almasında kendisinin de katkısı olduğunu ifade ederek, "Galatasaray şu anda zor bir dönemden geçiyor. Bence Hamzaoğlu döneminde daha iyiydi" dedi.



"İSTANBUL'U ÖZLEDİM"

Galatasaray eski Teknik Direktörü Cesare Prandelli, TRT Spor'dan Ali Burak Ünlü ve Dündar Kesaplı'nın sorularını yanıtladı. İstanbul'u özleyip özlemediği sorulan İtalyan teknik adam, "Aldığımız süre içerisinde bize kucak açan bir şehir gördük. Çok güzel bir şehir. Tabii ki özledik" cevabını verdi.

"LAZİO BİRAZ DAHA AVANTAJLI"

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak Son 32 Turu mücadelesini değerlendiren Prandelli, "1-1 zorlu bir skor. Galatasaray iyi bir takım ama Lazio'nun organizasyonu daha iyi. İki takım için de kolay olmasa da bana göre Lazio biraz daha avantajlı" diye konuştu.

"4. YILDIZDA BENİM DE KATKIM VAR"

Prandelli, sarı-kırmızılı takımın son durumunu da değerlendirerek, "Bizim olduğumuz dönemde Galatasaray iyi bir sezon geçirdi. Benim çalışmamın da bunda etkili olduğunu düşünüyorum. 4. yıldızda benim de katkım var. Birkaç oyuncu değişmesine rağmen Galatasaray şu anda zor bir dönemden geçiyor. Bence Hamzaoğlu döneminde daha iyiydi" ifadelerini kullandı.





"KALBİMİN YARISI GALATASARAY'DAN YANA"

İtalyan teknik adam, akşamki mücadelede hangi takımı destekleyeceği ile ilgili ise, "Çalıştığım ortama sadık biriyim. Eski oyuncularım orada, Galatasaray sevdiğim bir takım. Kalbimin yarısı Galatasaray'dan yana. Bir yandan da Pioli benim yakın bir arkadaşım. Hangi takımı destekleyeceğime karar veremiyorum. İyi olan kazansın" diye konuştu.

"BANA SÖZLER VERİLDİ AMA…"

Şu anda takım çalıştırmayan Prandelli, teklifler olup olmadığı sorusunu, "Teknik direktör olarak sahalara dönmek isterim ama bazen acele etmemek gerekir. Dünya Kupası'ndan sonra Galatasaray'ın teklifini kabul ettim. Bana sözler verildi ama yönetim değişince gerçekleşmedi. O nedenle acele etmeyip, uygun ortamın oluşması ve doğru karar vermek gerekiyor" şeklinde cevapladı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın güzel günler yaşamasını istediğini dile getirerek, tek arzusunun sarı-kırmızılıların eski günlerine dönmesi ve taraftarlarını sevindirmesi olduğunu ifade etti.

"BURAK KALİTELİ VE İYİ BİR OYUNCU"

Burak Yılmaz'ın Çin'e transferini de değerlendiren Prandelli, "Kendisini çalıştırdım. Kaliteli ve iyi bir oyuncu. Türkiye'de attığı golleri orada da atmasını dilerim. Bence İtalya'da oynasaydı burada da başarılı olabilecek bir oyuncuydu. Umarım gollerine devam eder ve daha iyi yerlere gelir" dedi.