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Portekiz’in şampiyonluk primi dağıtıldı

Portekiz’in şampiyonluk primi ne kadar? Fransa’da düzenlenen EURO 2016, ev sahibi takım ile Portekiz arasında oynanan final maçı ile sona erdi. Maçın 109. dakikasında Portekiz Milli Takımı'nda forma giyen Eder attığı golle ülkesini Avrupa Şampiyonu ilan etti.

Portekiz’in şampiyonluk primi dağıtıldı

 Portekiz’in şampiyonluk primi ne kadar? Fransa’da düzenlenen EURO 2016, ev sahibi takım ile Portekiz arasında oynanan final maçı ile sona erdi. Maçın 109. dakikasında Portekiz Milli Takımı'nda forma giyen Eder attığı golle ülkesini Avrupa Şampiyonu ilan etti.

Portekizli futbolcular, EURO 2016 turnuvaya katılım primi almazken, şampiyonluk primi olarak sadece 275 bin Euro ile ödüllendirildi. Portekiz Futbol Federasyonu’nun belirlediği bu rakam, gözleri bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çevirdi. Şampiyonayı 3 puanla tamamlayan futbolculara 650 bin Euro dağıtan TFF’nin, şampiyon olunması halinde ne kadar prim ödeyeceği merak konusu haline geldi.

PORTEKİZ'İN KASASI DOLDU

Dün akşam saat 22:00 de Fransa ile karşı karşıya gelen Portekiz 109. dakikada Eder'in golü ile şampiyon olmayı başardı. UEFA, EURO 2016’da şampiyonluğa ulaşan Portekiz Futbol Federasyonu 25.5 milyon Euro’yu kasasına koyacak.

İşte Portekiz’in Euro 2016 şampiyonluğu sonrası UEFA’dan alacağı para:

Şampiyonluk: 8 milyon Euro

Yarı Final: 4 milyon Euro

Çeyrek Final: 2,5 milyon Euro

Son 16 Turu: 1,5 milyon Euro

Grup Aşaması: 1,5 milyon Euro (3 beraberlik)

Katılım Bedeli: 8 milyon Euro

TOPLAM: 25,5 milyon Euro

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