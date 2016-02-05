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Podolski ve Denayer takıma geri döndü

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Podolski ve Denayer idmanlara ve koordinasyon çalışmalarına Mustafa Denizli denetiminde başladı

Podolski ve Denayer takıma geri döndü

 Galatasaray'da idman Mustafa Denizli yönetiminde yapılan idman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Grup halinde ayrılan oyuncular, prese dayalı bir çalışmayla antrenmana devam ederken bir sonraki bölümde üç takım halinde küçük bir oyun üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde 60 metrede taktik çalışmaların yapıldığı bir çift kale maç gerçekleştirildi. Toplam 80 dakika süren antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenman öncesi kendileri için hazırlanan özel programı uygulayan oyuncular Lukas Podolski ve Jason Denayer, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Hamit Altıntop, sahada dayanıklılık arttırıcı koşu çalışması yaptı. Semih Kaya, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde istasyon çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray, Torku Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.
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