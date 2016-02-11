Podolski'nin oynamasını menajeri engelledi!

Galatasaray, Burak Yılmaz'dan sonra bir başka golcüsü Lukas Podolski'yi de Çin'e kaptırmak üzere... Grip olduğu gerekçesiyle Akhisar deplasmanına götürülmeyen Podolski'nin, aslında hastalığının o kadar ağır olmadığı, menajerinin talimatıyla hareket ettiği ileri sürüldü.





"BENCE RİSKE GİRME"

Bir süredir Çin'de olan Podolski'nin menajeri Nassim Touihri'nin yıldız futbolcuyu arayarak "Akhisar'ın saha zemini çok kötü. Sakatlanırsan Çinliler seni transfer etmez. Bence riske girme" dediği iddia edildi. Bunun üzerine Podolski çok halsiz olduğunu söyledi ve Akhisar'a götürülmedi.

EVİNİ BOŞALTTI

Podolski'nin Çin'e gideceğine yönelik başka işaretler de var. Bir süre önce Bebek'teki evini boşaltan golcü futbolcu hala yeni ev tutmadı. Otelde yatıp kalkan Podolski geçtiğimiz günlerde de twitter ve instagram hesabından Çince mesaj paylaşmıştı.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Podolski'nin Çin'den yılda 10 milyon euro'nun üzerinde bir rakam kazanmanın eşiğinde olduğu ve menajerinin bu anlaşmayı sonuçlandırmaya çalıştığı öğrenildi.

(Kaynak: Takvim)