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Podolski'nin durumu moralleri bozdu!

Yüksеk ateş ve hаlsizlik şikаyеtindе bulunаn Pоdоlski, yаrın Akhisаr Bеlеdiyеspоr ile оynаnаcаk Ziraat Türkiye Kupаsı mаçındа оynаmаsı zоr görünüyоr

Podolski'nin durumu moralleri bozdu!

 Galatasaray Kulübü'nün "Tek Bilek Tek Yürek" kampanyası için dün akşam Gayrettepe'de bir otelde düzenlediği tanıtım toplantısına, Çin'e transfer olan Burak Yılmaz, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski katılmamıştı.

SERUM TEDAVİSİ UYGULANIYOR

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Sinan'ın sakat olduğu biliniyordu, peki Podolski neden yoktu? Bu sorunun cevabı sarı kırmızılı takımın bu sabah yaptığı antrenmanda ortaya çıktı. Podolski'nin, üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği ve organizasyonun yapıldığı saatlerde serum tedavisi uygulandığı öğrenildi.

KUPA MAÇINDA YOK

Yüksek ateş ve halsizlik şikayeti bulunan Alman futbolcunun yarın Akhisar Belediyespor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında oynaması tehlikeye girdi.

TEK GOLCÜ UMUT

Burak'ın Çin'e satılması, Sinan'ın da sakatlanması sonrası Podolski de hastalığı nedeniyle oynayamazsa, Akhisar deplasmanında golcü olarak sadece Umut Bulut kadroda yer alacak. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin bu durumda genç oyunculardan Volkan Pala'ya da şans verebileceği belirtildi.
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