Podolski'nin başı yönetimle belada

Galatasaray'ın bu sezon başında büyük ümitlerde transfer ettiği ve ilk yarıda oynatamadığı Podolski, yönetimi çok rahatsız etmeye başladı.



Podolski'ye ceza gelebilir



Fanatik gazetesinin haberine göre ALman futbolcunun vurdumduymaz ve agresif tavrından rahatsız olan Galatasaray, ceza vermeye hazırlanıyor. Podolski’nin sezon başından bu yana gördüğü gereksiz kartların dökümünü çıkartan Cim-Bom, ceza yönetmeliğini devreye sokarak oyuncusunu uyaracak.



Lukas Podolski Polonya asıllı Alman futbolcudur. 2005 yılında 1.FC Köln takımında oynayan oyuncu Bayern Münih'e transfer oldu. Polonya'da doğduğu ve Polonya kökenli olduğu için Polonya Milli Takımı'nda da forma giyebilecekken, Almanya Millî Futbol Takımı'nı tercih etti.

Lukas Podolski, Miroslav Klose' nin Bayern Münih' e transferinden sonra uzun süre forma şansı bulamamıştır. 2006 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Futbol Takımı'nda yer alan futbolcu 2.turda İsveç karşısında attığı 2 golle takımının çeyrek finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu.1 Temmuz 2009'da eski takımı 1. FC Köln'e geri dönecek. Ayrıca Almanya ile Galler'in yaptığı ve Almanya'nın 2-0 yendiği maçta Podolski'nin takım kaptanı Ballack'a attığı tokat birkaç gün gündemden düşmedi.Podolski'nin artık Milli takıma alınması beklenmiyor.

Başarılar



6 Temmuz 2006 günü, Podolski 2006 FIFA Dünya Kupası için ilk kez verilen FIFA Dünya Kupası En iyi genç futbolcu ödülünün sahibi oldu.Gene Milli Takım'a Seçilmiş ve Birleşik Arap Emirliklerine Karşı 1 Gol Atmıştır.

Kulüp

* Bundesliga: 2008

* 2. Bundesliga: 2005

* Liga-Pokal: 2007

* Almanya Kupası: 2008

Milli Takım

* Konfederasyon Kupası Bronz madalya: 2005

* FIFA Dünya Kupası üçüncülük: 2006

* UEFA Euro 2008 ikincilik

Galatasaray’da Eskişehir karşısında alınan 4-3’lük yenilginin tartışmaları devam ederken, özellikle Lukas Podolski’nin saha içindeki vurdumduymaz ve agresif tavrı rahatsızlık yarattı. Eskişehir maçında saha içinde etkisiz ve sinirli bir görüntü çizip, bir de gereksiz sarı kart gören Podolski’nin bu halini soruşturan idareciler, Alman futbolcuya ceza verilmesi için ceza yönetmeliğini yürürlüğe koyacak.