Podolski kanlar içinde şov yaptı

Son haftalarda Galatasaray'ın genel durumuna doğru orantılı olarak kendisinden istenen futboldan uzak kalan Podolski, Rize maçında kanaması durmayan burnuna rağmen Galatasaray'a galibiyeti getirdi.



89’da uçarak yaptığı baş darbesinin ardından burnunun üstü açılan Lukas Podolski, 90+5’te golü attığında kanama hala devam etmekteydi. Panzer zaferi yukarıdaki aşağıdaki sözlerle değerlendirdi



Son haftalarda beklenilen futbolundan ırak kalan Lukas Podolski, Rize’de resmen tekrardan doğdu... İlk yarıda pek ortalarda görünmese de İkinci dönemde klasını konuşturdu. 61. dakikada savunmanın hatasını iyi değerlendirip topu kapan Alman futbolcu, üç bireyi üzerine çekip Yasin’e “Al da at” dercesine bir fasıla pası gönderdi... Yasin de bu ikramı geri çevirmedi. Podolski, 89. dakikada girdiği pozisyonda büyük şanssızlik yaşadı. Sabri’nin soldan sağ ayağının dışıyla yaptığı şık ortada topa uçarak baş vuran Poldi’nin şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti. Sert biçimde yüzüstü yere kapaklanan Podolski bir müddet kendine gelemedi. Ayağa kalkan Panzer’in burnunun üst evresinden kan aktığı gözlendi.

Maç bitince burnuna bandaj yapıldı



Polonya asıllı Alman millî futbolcusu olan Podolski solak futbolcudur. 4 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Galatasaray’da oynamaktadır.

Lukas Podolski, 4 Haziran 1985 tarihinde Polonya’da doğmuştur. Tam adı Lukas Josef Podolski’dir. Babası profesyonel futbolcu Waldemar Podolski, annesi ise hentbol oyuncusu Krystyna Podolska’dır. Bir ablası bulunmaktadır. Annebabası O 5 yaşında iken Almanya’ya göç etti. Almanya yurtdaşı oldular. 2003 senesinde liseden mezun oldu.

Lukas Podolski, 1991 senesinde Jugend 07 Bergheim grupının altbünyesinde futbola başladı. 1995 senesinde Köln’ün altyapısına geçti. 1 Haziran 2003 tarihinde üçüncü ligde oynayan Köln II forması ile profesyonel oldu. Daha sonra gözler önüne serdiği etkin performans ile A grupına aldılar. Birinci ligde ilk maçına 18 yaşında 22 Kasım 2003 tarihinde Hamburg ile oluşturular maçta oynadı.

Lukas Podolski, futbol yaşamının ilk sezonunda 19 maçta 10 gol atarak, grupının en golcü ismi olduğu halde o sene Köln grupının lig sonuncusu olarak grup düşmesine engel olamadı.

2004-2005 sezonunda grupı Köln 2.ligde oynadı ve Lukas Podolski, 30 maçta 24 gol atıp, 11 asist yaptı, o sezon gol kralı oldu. Sezon sonucunda Köln şampiyon oldu ve 1. Lige geri geldi. 2005-2006 sezonunda grupının en fazla gol atan oyuncusu olarak 12 gol attı ancak Köln o yıl tekrar grup düştü.

10 Temmuz 2006 tarihinde 4 senelığına Bayern Münih’e 10 milyon euro’ya aktarma oldu. 2009-2010 sezonu başlamadan 10 milyon euro’ya Köln’e geri geldi.

2012-2015 sezonun dan evvel Arsenal’e aktarma oldu. ilk sezonda 11 gol 10 asist yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 4 gol attı.

2015 senesinde İtalyan grupı Inter’e kiralık olarak gitti. 2015 senesi sezonu bittiğinde sözleşmesi de bitti.

Alman oyuncu, 90+5’te ise şapka çıkartılacak bir gole imza attı... Taç atışında, arkasında rakibi olmasına rağmen topu önüne alıp dönerek dar yönden kendine özgü gollerden birini atan Podolski, büyük oranda turu sigortaya aldı. Maç ardından Twitter’dan fotoğrafını paylaşan Poldi, “Kanayan burunla çok önemli galibiyet” yazdı. Yıldız oyuncu, nihai düdükle birlikte burnuna bandaj yaptırdı.