Podolski hakkında asıl gerçek şaşırttı!

Galatasaray’ın İtalya’da 3-1 yenilerek Lazio’ya elendiği maçın ardından, teknik patron Mustafa Denizli sitem dolu ifadeler kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Takımda umursamaz oyuncular var, bunu görmemek için maçı izlememek lazım” demişti. Denizli bu örneği verirken, hücumda top tutamadıklarından yakınırken, sahanın en kötü ismi Lukas Podolski’yi isim vermeden işaret ediyordu.



Peki, Burak Yılmaz gittikten sonra takımın en skorer oyuncusu konumunda olan Poldi’deki düşüşün asıl sebebi neydi? Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, kısa bir süre önce Podolski’ye menajerinden çok önemli bir haber geldi.

Gitmeyi çok istiyordu

Buna göre, Çin kulüpleri, Alman futbolcuyla yakından ilgileniyordu. Ancak Burak Yılmaz transferi gerçekleşmesine rağmen, Poldi’nin beklediği resmi teklif bir türlü gelmiyordu.

Gitmeyi çok isteyen Poldi’nin işte bu gelişme nedeniyle küskünlük yaşadığı ve ne idmanlarda ne de maçlarda yüzde yüzünü vermediği ifade ediliyor. Mustafa hoca da bu durumdan bir hayli rahatsız, ancak çözüm için elinde alternatif yok ve bu yüzden Poldi’ye mecbur görünüyor.

Kaynak : Fanatik