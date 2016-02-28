Podolski hakkında asıl gerçek şaşırttı!

Galatasaray’ın İtalya’da 3-1 yenilerek Lazio’ya elendiği maçın ardından, teknik patron Mustafa Denizli sitem dolu ifadeler kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Takımda umursamaz oyuncular var, bunu görmemek için maçı izlememek lazım” demişti. Denizli bu örneği verirken, hücumda top tutamadıklarından yakınırken, sahanın en kötü ismi Lukas Podolski’yi isim vermeden işaret ediyordu.
Galatasaray’ın İtalya’da 3-1 yenilerek Lazio’ya elendiği maçın ardından, teknik patron Mustafa Denizli sitem dolu ifadeler kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Takımda umursamaz oyuncular var, bunu görmemek için maçı izlememek lazım” demişti. Denizli bu örneği verirken, hücumda top tutamadıklarından yakınırken, sahanın en kötü ismi Lukas Podolski’yi isim vermeden işaret ediyordu.