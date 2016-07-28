Podolski'den Mario Gomez'e gönderme: Bir kişi köprüden atladı diye...

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, yeni sezonu heyecanla beklediğini dile getirdi. Yaşanan olaylar sonrası Beşiktaşlı Mario Gomez'in Türkiye'den ayrılma kararı almasını değerlendiren Podolski "Son yaşanan olaylara rağmen Türkiye'de kalacağım. Bir kişi köprüden atladı diye, ben de peşinden atlayacak değilim" dedi.



Michael Schumacher için düzenlenen gösteri maçında forma giyen Lukas Podolski mücadelede çok şık bir gole imza attı. Almanların efsanevi basketbolcusu Dirk Nowitzki'nin asistinde ağları havalandıran ve karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alman yıldız, yeni sezonda Galatasaray formasıyla sahada yer almak için heyecanlandığını söyledi.



Podolski "Son yaşanan olaylara rağmen Türkiye'de kalacağım. Medya ne spekülasyon yaparsa yapsın kararım bu şekilde" ifadelerini kullandı. Podolski, Mario Gomez'in son gelişmelerin ardından ayrılık kararı alması üzerine ise "Bir kişi köprüden atladı diye, ben de peşinden atlayacak değilim. Diğerlerinin yaptığı şeyleri tekrarlamak zorunda değilim. Yeteri kadar deneyim sahibiyim ve kendi kararlarımı verebilirim. İstanbul'a döneceğim. Ama şimdi tatil zamanı" ifadelerini kullandı.