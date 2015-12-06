Platini ve Blatter için karar tarihi

FIFA'daki yolsuzluk operasyonu kapsamında futboldan 90 gün men cezası alan eski FIFA Başkanı Joseph Sepp Blatter ve UEFA Başkanı Michel Platini hakkındaki nihai kararlar 21 Aralık'ta açıklanacak.



İsviçre medyasında yer alan haberlere göre, FIFA Etik Kurulu,Blatter ve Platini'ye yaptırım tavsiyelerinin de yer aldığı nihai raporu doğrultusunda, iki yönetici hakkında devam eden yargısal işlemlerde sona yaklaştı.



İki futbol adamının 16-18 Aralık tarihlerinde ayrı ayrı ifadelerinin alınacağı, 21 Aralık'ta ise haklarındaki nihai kararın açıklanacağı belirtildi.



FIFA, daha önce yaptığı açıklamada, FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu'nun, Blatter ve Platini hakkındaki soruşturmasını aralık ayı içinde sonlandırmayı planladığını ifade etmişti. Soruşturmadaki gizlilik ve masumiyet karinesi gerekçeleriyle raporda tavsiye edilen yaptırımlar ve sonuçlanan raporun maddelerinin açıklanmayacağı da belirtilmişti. İki spor adamı hakkında başka yaptırımların da uygulanması tavsiyesinde bulunulmuştu.



Soruşturmadaki suçlamalar arasında Blatter'in, Platini'ye 2 milyon İsviçre Frangı verdiği iddiası da bulunuyor. Raporda, Platini ve Blatter için 7 yıl hak mahrumiyeti cezası istendiği iddia ediliyor.



FIFA, yolsuzluk operasyonu kapsamında Blatter ve Platini'ye verdiği futboldan 90 gün men cezası için yapılan itirazları geçen ay reddetmişti.

ABD'de açılan yolsuzluk davası kapsamında, FIFA'nın üst düzey yöneticileri 27 Mayıs'ta Zürih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Blatter, 29 Mayıs'ta düzenlenen kongrede 5. kez başkanlığa seçilmiş ve bu durum uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Bu gelişmeler sonrasında da İsviçreli spor adamı, seçildikten 4 gün sonra istifa edeceğini açıklamıştı.



İsviçre Savcılığı tarafından 25 Eylül'de hakkında soruşturma açılan Blatter'in ifadesi alınmış ve ofisindeki verilere el konulmuş, Platini'nin de konuyla ilgili bilgisine başvurulmuştu.



Blatter ve Platini, 26 Şubat 2016'da İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak FIFA başkanlık seçimi öncesinde futboldan men cezalarını tamamlamış olacak.

