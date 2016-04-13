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Pierre Van Hooijdonk'tan Fenerbahçe'ye derbi desteği

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Hollandalı Pierre Van Hooijdonk bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi için sarı-lacivertli takıma sosyal medya hesabından destek mesajı gönderdi.

Pierre Van Hooijdonk'tan Fenerbahçe'ye derbi desteği
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Hollandalı Pierre van Hooijdonk bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi için sarı-lacivertli takıma sosyal medya hesabından destek mesajı gönderdi.

Süper Toto Süper Lig'in 26. haftasının erteleme maçında Galatasaray ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk'tan destek geldi. Kendi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hooijdonk, "Fenerbahçe'ye bu akşam oynanacak derbi maçında iyi şanslar diliyorum. Şampiyonluk yolunda 3 puana ihtiyacımız var" dedi.
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