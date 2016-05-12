PFDK Kulüplere Ceza Yağdırdı!

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 09.05.2016 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişleri engellenmesine,

GALATASARAY A.Ş.'nin, 08.05.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KUZEY VE KALE ARKASI GÜNEY tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesine,

MEDICANA SİVASSPOR Kulübünün, 07.05.2016 tarihinde oynanan MEDICANA SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI GAR tribünlerine giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

TORKU KONYASPOR Kulübünün, 09.05.2016 tarihinde oynanan TORKU KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KUZEY tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesine,

KAYSERİSPOR Kulübünün, 08.05.2016 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 07.05.2016 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin TFF Talimatlarına uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA ÖZTÜRK'ün, akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübü görevlisi MEHMET ALİ ÇETİN'in, akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübü görevlisi MEHMET AYDIN'ın, akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MULTI GROUP ALANYASPOR Kulübünün, 07.05.2016 tarihinde oynanan MULTIGROUP ALANYASPOR - GÖZTEPE A.Ş. PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada MULTI GROUP ALANYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesine, aynı müsabakada MULTI GROUP ALANYASPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada MULTIGROUP ALANYASPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin talimata uygun şekilde işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada MULTIGROUP ALANYASPOR Kulübü idarecisi MEVLÜTHAN ÇAVUŞOĞLU'nun, stada usulsüz seyirci alınmasını sağlamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

BOLUSPOR Kulübünün, 08.05.2016 tarihinde oynanan BOLUSPOR - BALIKESİRSPOR PTT 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü sporcusu ADEM ALKAŞİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA SEVGİ'nin, 07.05.2016 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - ALİMA YENİ MALATYASPOR PTT 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."