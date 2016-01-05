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PFDK'dan Ümit Özat'a Bütük Şok

Samsunspor Teknik Direktörü Ümit Özat Kayseri Erciyesspor maçının ardından basın toplantısına katılmamasının sonrasında PFDK'dan 7 bin 500 TL ceza aldığı bilgisi verildi

PFDK'dan Ümit Özat'a Bütük Şok

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Samsunspor Teknik Direktörü Ümit Özat'ın, PTT 1. Lig'in son haftasında kendi evinde karşılaştığı Kayseri Erciyesspor maçının ardından basın toplantısına katılmaması nedeniyle, 7 bin 500 TL para cezası verdi.

PFDK, Samsunspor'a taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı ve Ümit Özat'ın basın toplantısına katılmaması nedeniyle toplam 27 bin 500 TL para cezası kesti.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası Samsunspor için aldığı kararlar şöyle:

"Samsunspor Kulübü'nün, 25 Aralık 2015 tarihinde oynanan Samsunspor-Kayseri Erciyesspor PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton tribünlerine giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. Aynı müsabakada Samsunspor Kulübü'nün teknik sorumlusunun basın toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırı nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Samsunspor Kulübü'nün toplam 27 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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PFDKÜmit Özat
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