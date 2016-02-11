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PFDK Aziz Yıldırım'a acımadı 45 gün ceza!

Prоfеsyоnеl Futbоl Disiplin Kurulu, F. Bаhçе Başkanı Aziz Yıldırım'а şikе sözlеri nеdеniylе 45 gün hаk mаhrumiyеti cеzаsı verdi. G. Sаrаy Başkanı Dursun Özbek'е isе cеzа çıkmаdı

PFDK Aziz Yıldırım'a acımadı 45 gün ceza!

 PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'şike' kapışması ile ilgili kararını verdi. Kurul, Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verirken, Dursun Özbek'e ise ceza verilmedi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

DURSUN ÖZBEK'E CEZA YOK

Galatasaray A.Ş. başkan DURSUN AYDIN ÖZBEK hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (Oyçokluğu)

FENERBAHÇE'YE 150 BİN TL PARA CEZASI

Fenerbahçe A.Ş.'nin, 05.02.2016 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

AZİZ YILDIRIM'A 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişleri engellenmesine, Cezaların birleştirilmesi suretiyle FENERBAHÇE A.Ş.'nin, toplam 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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PFDKAziz Yıldırım
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