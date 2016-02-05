Petar Skuletic Fenerbahçe'ye meydan okudu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Lokomotiv Moskova'nın Sırp golcüsü Skuletic sarı lacivertli kulübe meydan okudu.



"FENER'İ BANA BIRAKIN"

Rus basınına konuşan Skuletic, "Rusya'ya geldiğim için mutluyum. Lokomotiv Moskova'da kendimi iyi hissediyorum ve burada kendimi ispat edeceğim. Niasse bizim için önemli bir oyuncuydu ama o yoksa ben varım. Fenerbahçe'yi bana bırakın. Bu maçlarda nasıl bir golcü olduğumu göstereceğim" ifadelerini kullandı.





FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Lokomotiv Moskova arasında Şükrü Saracoğlu stadında oynanacak maç 16 Şubat'ta. Müsabakayı TRT 1 naklen yayınlayacak.