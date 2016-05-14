Pereira'nın Kaderini Türkiye Kupası Belirleyecek

Fenerbahçe’de şampiyonluğun büyük ölçüde kaybedilmesinin ardından teknik direktör Pereira’nın durumu tartışılıyor.



Portekizli teknik adamla yolların ayrılacağı iddiaları ortaya atılsa da, yönetimde şu an için bununla ilgili alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Üstelik, genel eğilim, Portekizli teknik adamın devam etmesi...

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Ancak kesin karar için kupa final i bekleniyor. Galatasaray derbisinin kazanılması, devam etme kararı için yönetimin elini güçlendirecek. Aksi durumda ise bu ihtimal oldukça zayıflayacak. Taraftarın, teknik direktöre tepkisini de göz önüne alan yönetim bu sebeple kupanın kazanılmasını kritik önemde görüyor.

Yönetim içinde yapılan değerlendirmede, şu anki tabloda en az suçlu Pereira olarak gözüküyor. Bunda takımın yeni olması, takım içindeki sorunlara müdahalede önce Terraneo’nun, ardından yönetimin geç kalması, Pereira’nın sezon başındaki hatalarından büyük ölçüde kurtulup takımı ve kulübü tanıması gibi bazı önemli etkenler rol oynuyor.

Bunun yanı sıra ekonomik etkenler de söz konusu... Pereira ve ekibinin sözleşmelerinin devam etmesi nedeniyle, fesih durumunda 4 milyon euroluk fatura, sarı-lacivertlilerin gözünü korkutuyor.

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Ayrıca, yerine gelecek yabancı teknik adamın Portekizli’den daha önemli bir isim olma zorunluluğu, yeni teknik ekibe ödenecek ücret ve transfer bütçesi de eklendiğinde ortaya çok ciddi bir ekonomik tablo ortaya çıkıyor.

Yönetim, şampiyonluğun büyük ölçüde kaçmasının ardından şu an için sadece kendi içinde değerlendirme yaptı. Ancak teknik direktör Pereira’ya gelecek sezonla ilgili net bir ifade kullanılmadı. Kupa finalinden sonra taraflar oturup bir değerlendirme yapacak.