Pereira'ya fırça geldi! Bir daha asla yapma!

Zorlu geçen Başakşehir maçının devre arasında maçın hakemi Cüneyt Çakır'a ve karşılaşmanın ardından da soyunma odasında Caner Erkin'e patlayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın daha sonra kulübe çağırdığı teknik direktör Vitor Pereria'ya çıkıştığı öğrenildi.



Başkan Yıldırım'ın Portekizli teknik adamın maçın ardından hakem Cüneyt Çakır'a sarılması ve kutlamasını eleştirerek, "Biz adam için neler söylüyoruz, sen ne yapıyorsun. Buna gerek yok. Daha önce de benzer şeyler oldu, bir daha yapma" dediği iddia edildi.



Portekizli teknik adamın karşılaşma sonrası maçın devre arasında azarladığı Cüneyt Çakır'a yönelik takındığı tavrı yanlış bulan başkan Yıldırım'ın ayrıca maç sonu özellikle transfer konusundaki açıklamaları konusunda da dikkatini çektiği belirtildi. Fenerbahçeli yöneticilerin bir süre önce de TFF medya temsilcisi aracılığı ile Pereira'nın maç sonu basın toplantısını kısa kesmesi konusunda talepte bulunduğu konusu gündeme gelmişti.

Kaynak : Sporx