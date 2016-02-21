Pereira'ya bir sitemde Rıdvan Dilmen'den!

Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 22. haftasındaki Bursaspor - Fenerbahçe maçını, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen analiz etti. Tecrübeli isim, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı eleştirdi ve "Bitirdin Robin van Persie'yi" dedi.



Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Maçın tamamında Fenerbahçe tek kale oynadı. İlk yarıda 4 tane pozisyon buldu. Bursa'nın ise hiç yoktu. Fenerbahçe, ikinci yarıda taktiksel ve oyuncu değişikleri sonrası ileri gideceğine geriye gitti. Bursa taraftarı mutsuzdur. Bursaspor şampiyon olmuş bir takım. Bursa'nın sezon başından beri istikrarlı bir kadrosu yok. Bir an evvel 13-14 kişilik bir kemik kadro oluşturmalılar."

"BU TAKIMA NE OLDU

Lokomotiv maçında 'En iyi Fenerbahçe' dedik. Salı akşamı hep övdük. Ne oldu da bugün böyle oldu? Pereira kendi kendine eleştiri odağı oluyor. Salı akşamı bu saatlerde biz Fenerbahçe'yi olağanüstü gibi anlattık. Ozan çok iyi oynadı falan dedik. Ne oldu bu oyuncular. Sonuçta bir Avrupa ekibine karşı oynadılar. Fenerbahçe bir sürü deplasman kazandı, 1-0, yarım sıfır... Ama en iyi bugün oynadı deplasmanda, kazanamadı. Fenerbahçe'ye bugün oyun anlamında fazla bir şey demeye hakkımız yok."





"VAN PERSIE 21 YAŞINDA DEĞİL"

"Moralli Van Persie'yi oyundan erkenden çıkardın, şimdi de yedek bıraktın. Bitirdin Van Persie'yi! Van Persie 21 yaşındaki genç bir futbolcu değil. Oyuncuyu kazanmak zor, kaybetmek çok kolaydır. Belki Ozan'ı kaybetmeyebilirsin. Ancak Van Persie'yi tam kazanmışken bunları yapmak olmaz. Oyuncuya o hareketin cezasını veriyorsun. Sadece ona değil, takıma veriyorsun. Robin van Persie 3 günlük arada çok ekstra bir saygısızlık yapmadıysa, formayı vereceksin. Robin van Persie uçuyor demiyorum... Ama bu formuyla oynar Fenerbahçe'de. Kendini koy Van Persie'nin yerine."





"FERNANDAO DA KENDİNİ İTİLMİŞ HİSSEDİYOR"

"Şenol Güneş, Mario Gomez'i oyundan çıkardı. Gomez ne yaptı gördün mü? Oyuncu sahada kalmak ister. Van Persie bugün 11'de olmadığını öğrenince, hanımını veya menajerini aramıştır, "Ben burada mutlu değilim" demiştir. Fernandao da kendini itilmiş hissediyor. Fernandao'yu kazanacağım derken ikisini de kaybetti. Konuyu bu duruma Pereira getirdi."