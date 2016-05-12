Pereira Gidiyor O İsim Geliyor!

Rebrov, Lucescu’lu Shakhtar’ı geçerek son iki sezonda Dinamo Kiev’i şampiyon yaptı. Sergei Rebrov, 2003-2004 sezonunda F.Bahçe’de kiralık olarak forma giymişti.

Ligde şampiyonluk umutlarını Kafdağı'nın ardında bırakan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe , sezonun kupasız kapatılması durumunda Pereira ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan sarıacivertlilerde ilk hedef Mircea Lucescu. Ancak Lucescu'nun ekibi ile birlikte aldığı yüksek ücret ve transfer için 30 milyon euro'luk bir bütçe istemesi Fenerbahçe yönetimini düşündürüyor. Rumen hocanın 3 yardımcısı ile birlikte yıllık toplam maliyetinin 10 milyon euro olduğu öğrenildi. Ukrayna'da Dinamo Kiev'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Lucescu ile Shakhtar Donetsk'in yolları ayrılmıştı.

Galatasaray'ın da gündeminde olan ünlü çalıştırıcı ile görüşmek için geçtiğimiz günlerde gizlice Ukrayna'ya giden Fenerbahçe yöneticisi Ali Yıldırım'ın burada Lucescu ile masaya oturduğu öğrenildi. Rumen çalıştırıcının, Fenerbahçe'nin önerisine olumlu baktığı ama Galatasaray'dan da bir teklif aldığı için düşünmek için süre istediği ifade edildi. Yönetici Ali Yıldırım'ın, Lucescu ile yaptığı görüşmenin ardından iki sezondur Shakhtar Donetsk'i geride bırakarak D.Kiev'i şampiyon yapan 41 yaşındaki Sergei Rebrov ile de bir görüşme yaptığı iddia edildi. Rebrov'un teknik adam olarak galibiyet ortalaması yüzde 72. Puan ortalaması ise 2,31.