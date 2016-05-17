Pereira Galatasaray’dan Kupayı Alamazsa Yolcu!

“Geleceğimle ilgili bir şey konuşacaksam sadece başkanla konuşurum” diyen Portekizli teknik adam kalacakmış gibi plan yapıyor. Galatasaray ile oynanacak finalde kupa gelirse, Vitor Pereira kalacak

Fenerbahçe Teknik Direktör ü Vitor Pereira, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Görevde kalıp kalmayacağı belli olmayan Portekizli teknik adam, G.Birliği maçı öncesi kalacakmış gibi ifadeler kullandı. Galatasaray ile oynanacak kupa maçı sonrası sarı lacivertli takımdaki geleceği belli olacak olan Vitor Pereira ile başkan Aziz Yıldırım'ın bu hafta bir görüşme yapması bekleniyor. İşte Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili sözleri:

BENİM 1 YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR

"Geleceğimle ilgili bir şey konuşacaksam sadece başkanla konuşurum. Bu sezon ilk yılımdı. Kolay bir ligde mücadele etmiyoruz. Genel tablodan tabii ki memnun değilim. Hedefimize ulaşamadık. Ben ikincilikle mutlu olacak bir teknik direktör değilim. Şampiyonluk hedefimizden uzak kaldık. Bazı hataları düzeltmemiz gerekiyor. Bu kulüpte olmaktan ve hizmet vermekten gurur duyuyorum. Buraya geldiğimde iki yıllık bir sözleşme imzaladım. İnanıyorum ki şu anda ligi çok daha iyi tanıyorum. Seneye şampiyonluk ihtimalimiz çok daha yüksek olacaktır. Bu konuyu ne sizle konuşurum ne basından başka arkadaşlarla ne dışarıdan başka biriyle. Sadece büyük başkanımızla ve yönetim kuruluyla konuşurum."

Bir görüş

MURAT ÖZBOSTAN

Ya kat çıkacak ya da yıkacak!

Yeni kurulmuş bir kadroyla daha önce Türkiye Ligi tecrübesi olmayan bir teknik adam, sezonu ikinci sırada tamamlayıp, Türkiye Kupası'nda finalist olsa ve Avrupa'dan da hakem rezaleti ile elense onu başarılı kabul eder misiniz? Fenerbahçe'nin bir ay içinde cevap vermesi gereken soru budur. Sorunun cevabı ise kulübün ve Aziz Yıldırım yönetiminin gelenekleri ve dinamiklerinde gizli. Başka bir takımda bu performans kalmak için yeterli sebep ise değişmesi gereken Fenerbahçe'nin kendisi değil mi aslında? Pereira sezon boyunca hatalar yaptı, oyuncularla ilişkilerinde sorunlar yaşadı ama üç kulvarda takımı getirdiği yer, gelecek sezon daha iyisi yapabileceğinin sinyallerini de veriyor. Fenerbahçe kararını vermeli. Ya yıkıp yine temel atacaklar, ya da Pereira ile çıktıkları bir katın üzerine kat çıkacaklar. Tercih Aziz Yıldırım'ın.. Tabii o da başkan olarak kalırsa.. Geçmişteki yıkımlar hep zarar verdi Fenerbahçe'ye.. Bunu da unutmamak lazım…