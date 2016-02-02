Pep Guardiola dudak uçuklatan kazancı!

İngiliz ekibinden yıllık 27 milyon Euro alacak olan Guardiola sadece en fazla kazanan teknik direktör olmakla kalmayacak, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimleri de geride bırakacak. Guardiola'nın 3 yıl boyunca bonuslarla birlikte 100 milyon Euro gibi bir rakama ulaşması bekleniyor.

TRANSFER LİSTESİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Guardiola isminin açıklanmasıyla birlikte Ada basını da transfer haberlerinde adeta patlama yaşadı. Bu yaz transfer için 200 milyon Euro’luk bütçeye sahip olacak Guardiola’nın öncelikli olarak Paul Pogba ve John Stones isimleri üzerinde durduğu belirtilirken, ilk göz ağrısı Messi’nin de Barça’dan ayrılarak İngiltere’nin yolunu tutacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Başarılı teknik adamın diğer adayları ise Robert Lewandowski, Thiago Alcantara, İlkay Gündoğan, Aymeric Laporte ve Philippe Coutinho...