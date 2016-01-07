Pau Lopez'in hareketi taraftarları çıldırttı

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona'nın Espanyol'u 4-1 mağlup ettiği maçta ilk kez forma giyen Arda Turan bir pozisyonda kaleci Pau Lopez ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı.



LOPEZ ÇILDIRDI ARDA'NIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Karşılaşmanın ilk yarısında köşe atışından ceza sahasına gelen topa Arda dokunmak istedi ancak Lopez, milli futbolcudan önce davrandı. Poizsyon esnasında Arda'nın kendisine sert girdiğini düşünen İspanyol kaleci, bir anda çıldırdı ve milli futbolcunun üzerine yürüdü. Arda ise sakin tavrıyla "ben bir şey yapmadım" der gibiydi.

SUAREZ, ARDA'YA SAHİP ÇIKTI

Pozisyonun ardından Barcelonaluı futbolcular, Arda'ya sahip çıktı. Özellikle Suarez, hemen olay yerine gitti ve Lopez'le itişmeye başladı. Hakem, bu itişmenin ardından iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

FUTBOLSEVERLER AYAKLANDI