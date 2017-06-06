Passolig nasıl alınır? Passolig kart zorunlu mu? Passolig ücreti 2017

Passolig (Paso lig) nasıl alınır? Paso Lig zorunlu mu? Paso lig ücreti 2017 Türkiye'de maçlara gidebilmek için Paso Lig almak ve kullanmak mecburi. Peki Paso lig nasıl alınır? Paso Lig zorunlu mu? Paso lig ücreti 2017 ne kadar? bu soruların yanıtları haberimizde.



Bilindiği üzere ülkemizde futbol maçlarında meydana gelen olayların önüne geçmek için Paso Lig uygulaması hayata geçirildi. Bir nevi banka kartı işlevi gören Passolig, hangi maça kimin girdiğini net bir şekilde ortaya koyması bakımından, özellikle emniyet güçleri için büyük avantaj sağlıyor. Maç sırasında bir olay çıkması halinde olaya karışan şahısların tespiti bu kart sayesinde gerçekleştiriliyor.



Passolig nasıl alınır?



Passolig kart aynı zamanda Aktif Bank isimli bankanın bankamatik kartıdır. ÜZerinde tuttuğunuz takımın logosu yer alır. Passolig Kart'a, www.passolig.com.tr'de bulunan başvuru formundan, stadyum gişelerinden ve N Kolay İşyerleri’nden başvurabilirsiniz.





Passolig kart ücretli mi?



14.04.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan hükümler nedeniyle uygulamaya giren E-Bilet sistemine uygun üretilen Passolig Kartlarından yıllık olarak E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli tahsil edilir. Kulüp bazında 16,79 TL, 17 TL, 22 TL, 30 TL ve 33 TL olarak beş farklı yıllık E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli mevcuttur. E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli senede bir defa tahsil edilir, her yıl E-Bilet kullanım süresi uzatılarak kullanılabilir.



18 yaşından küçükler passolig kart alabilir mi?