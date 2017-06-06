Passolig nasıl alınır? Passolig kart zorunlu mu? Passolig ücreti 2017

Passolig (Paso lig) nasıl alınır? Paso Lig zorunlu mu? Paso lig ücreti 2017 Türkiye'de maçlara gidebilmek için Paso Lig almak ve kullanmak mecburi. Peki Paso lig nasıl alınır? Paso Lig zorunlu mu? Paso lig ücreti 2017 ne kadar? bu soruların yanıtları haberimizde.
Bilindiği üzere ülkemizde futbol maçlarında meydana gelen olayların önüne geçmek için Paso Lig uygulaması hayata geçirildi. Bir nevi banka kartı işlevi gören Passolig, hangi maça kimin girdiğini net bir şekilde ortaya koyması bakımından, özellikle emniyet güçleri için büyük avantaj sağlıyor. Maç sırasında bir olay çıkması halinde olaya karışan şahısların tespiti bu kart sayesinde gerçekleştiriliyor.
Passolig nasıl alınır?
Passolig kart aynı zamanda Aktif Bank isimli bankanın bankamatik kartıdır. ÜZerinde tuttuğunuz takımın logosu yer alır. Passolig Kart'a, www.passolig.com.tr'de bulunan başvuru formundan, stadyum gişelerinden ve N Kolay İşyerleri’nden başvurabilirsiniz.
18 yaşından küçükler passolig kart alabilir mi?