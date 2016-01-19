Paris Saint Germain - Toulouse Maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Fransa Ligue 1 büyük rekabete sahne olacak. Toulouse, kendi saha ve taraftarı önünde Paris Saint-Germain karşısında galibiyet peşinde! Toulouse Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta? Toulouse Paris Saint-Germain maçı hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar.



ToulouseVSParis Saint-Germain

Toulouse Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 oynanacak Toulouse Paris Saint-Germain maçı 16 Ocak 2016, Cumartesi günü saat 18:00'da başlayacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı mücadele Nesine TV kanalı ekranlarından naklen yayınlanacak.

Toulouse Paris Saint-Germain maçı öncesinde FutbolArena editörleri tarafından sizlere özel olarak hazırlanan bazı bilgiler şu şekilde:

- Toulouse son 10 resmi maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

- Toulouse son maçında Marseille ile karşılaştı ve karşılaşma 2 - 1 bitti.

- Toulouse son 10 resmi maçında toplamda 22 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.

- Paris Saint-Germain son 10 resmi maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet aldı.

- Paris Saint-Germain son 10 resmi maçında toplamda 17 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

- Paris Saint-Germain son maçında Lyon ile karşılaştı ve karşılaşma 2 - 1 bitti.

- İki takım arasında oynanan son 10 maçta, Toulouse 0, Paris Saint-Germain ise 9 kez kazandı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

- İki takım arasında oynanan son maç Paris Saint-Germain 5-0 Toulouse şeklinde sonuçlandı.

Toulouse ile Paris Saint-Germain arasındaki maçlar

Toulouse ile Paris Saint-Germain arasında yapılan tüm maçlarda Toulouse 15 galibiyet alırken, Paris Saint-Germain 30 galibiyet almış ve 12 karşılaşma beraberlikle sonuçlanmış.

Evinde Toulouse

Toulouse misafirliğinde yapılan maçlarda ise Toulouse 11 galibiyet alırken, Paris Saint-Germain 11 galibiyet almış ve 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlanmış.





Toulouse Paris Saint-Germain maçının muhtemel 11'leri

Toulouse: Alban Lafont, Issa Diop, Jean-Daniel Akpa-Akpro, William Matheus, Marcel Tisserand, Alexis Blin, Oscar Trejo, Zinedine Machach, Wissam Ben Yedder, Martin Braithwaite, Somalia.

Paris Saint-Germain: Kevin Trapp, Thiago Silva, Maxwell Andrade, Serge Aurier, David Luiz, Marco Verratti, Blaise Matuidi, Thiago Motta, Angel Di Maria, Lucas Moura, Zlatan Ibrahimovic.

Fransa Ligue 1 mücadelesi Toulouse Paris Saint-Germain maçının tüm detaylarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Karşılaşma öncesinde analizler, takımlar hakkında güncel haberler ve maç sonunda mücadelenin önemli anlarının değerlendirmesi sizleri bekliyor!