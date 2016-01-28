Paris Saint Germain'in transfer bütçesi tam 520 Milyon Euro!

Paris Saint Germain'in Katarlı sahibi Şeyh Nasır El-Khelaifi, önümüzdeki sezon için transfer bütçesi olarak 520 milyon Euro (yaklaşık 1.7 milyar TL) ayırdı. Şeyh'in transfer listesinde Ronaldo ve Neymar gibi dünya yıldızları bulunuyor. Fransız ekibi Paris Saint Germain, sezon sonunda eşi benzeri görülmemiş rekora imzasını atacak.



HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bugüne kadar flaş transferlerle dikkatleri çeken Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmek için 520 milyon Euro'luk rekor bir transfer bütçesi hazırladı.

YILDIZLAR İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Finansal Fair Play kuralları doğrultusunda hareket ettiklerini doğrulayan PSG'nin sahibi Nasır El-Khelaifi, dünya futbolunun en büyük yıldızlarını almak için düğmeye bastı. Sadece Neymar ve Cristiano Ronaldo için 300 milyon Euro ödemeye hazır olan Fransız ekibinin listesinde Robert Lewandowski de yer alıyor.

BİR ÇOK YILDIZI TRANSFER ETMİŞTİ

Katarlı işadamı Şeyh Nasır El-Khelaifi, 2012 yılında Paris Saint Germain'i satın aldıktan sonra David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ve David Luiz gibi dünya çapında oyuncuları transfer etmişti.