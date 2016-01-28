Paris Saint Germain'in transfer bütçesi tam 520 Milyon Euro!

Paris Saint Germain'in Katarlı sahibi Şeyh Nasır El-Khelaifi, önümüzdeki sezon için transfer bütçesi olarak 520 milyon Euro (yaklaşık 1.7 milyar TL) ayırdı. Şeyh'in transfer listesinde Ronaldo ve Neymar gibi dünya yıldızları bulunuyor. Fransız ekibi Paris Saint Germain, sezon sonunda eşi benzeri görülmemiş rekora imzasını atacak.
Paris Saint Germain'in Katarlı sahibi Şeyh Nasır El-Khelaifi, önümüzdeki sezon için transfer bütçesi olarak 520 milyon Euro (yaklaşık 1.7 milyar TL) ayırdı. Şeyh'in transfer listesinde Ronaldo ve Neymar gibi dünya yıldızları bulunuyor. Fransız ekibi Paris Saint Germain, sezon sonunda eşi benzeri görülmemiş rekora imzasını atacak.