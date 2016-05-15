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Parasını Alamamasına Rağmen "GALATASARAY" Dedi!
Galatasaray'ın ekonomik sıkıntılar yaşamasından dolayı parasını alamayan tecrübeli file bekçisi Muslera Feda olsun Galatasaray'a takımımdan önemli değil dedi.
15 Mayıs 2016 Pazar 10:51
Galatasaray'da 5. sezonunu geçiren Fernando Muslera, kulübüne olan bağlılığını ve sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi...
Habertürk'ün haberine göre; Ocak’tan beri aylık maaşına karşılık olarak arkadaşları gibi senet alan Uruguaylı eldivenin, sözleşmesinde bulunan özel maddeyi kullanmayarak büyük bir anlayış ve sabır gösterdiği ortaya çıktı.
Alacaklarının geciktiğini gerekçe göstererek Galatasaray'ı FİFA’ya şikayet etme veya bedelsiz serbest kalma hakkına sahip olan Muslera’nın, bu yollara başvurmayarak büyük fedakarlık yaptığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde futbolculara az da olsa bir ödeme yaparak Florya’daki büyük krizi son anda engelleyen Özbek yönetiminin de başarılı eldivenin bu tutumu karşısında çok memnun kaldığı bildirildi.
MENAJERİNE TALİMAT VERDİ
Bazı maçlarda sahaya kaptan olarak da çıkan Muslera’nın kulübün mali durumunu bilerek bu konuda en ufak bir girişimde bulunmaması için menajerine talimat verdiği öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası finalindeki F.Bahçe maçında sahada olması için Uruguay Futbol Federasyonu’ndan izin alınan başarılı eldivenin, bu davranışla kendisini çok seven taraftarlarını mutsuz etmek istemediği de kaydedildi.
ANKETTEN MUSLERA ÇIKTI!
Son dönemde yaptığı açıklamalarıyla G.Saray’dan ayrılacağı konuşulan ve River Plate’in transfer listesinde olduğu bilinen Fernando Muslera, Arjantinli taraftarların şimdiden ‘1 numarası’ oldu.
Gelecek sezon Arjantin ekibinin kalesini kimin koruyacağı konusunda yapılan ankette, Muslera en çok oyu alan isim olurken, River Plate Menajeri Enzo Francescoli, “Muslera’yı istiyoruz ancak çok pahalı... Ayrıca tek sorun bu değil, farklı problemler de var” sözleriyle alternatif isimlere yöneleceklerini söylemişti.
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