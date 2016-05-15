Parasını Alamamasına Rağmen "GALATASARAY" Dedi!

Galatasaray 'da 5. sezonunu geçiren Fernando Muslera , kulübüne olan bağlılığını ve sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi...

Habertürk'ün haberine göre; Ocak’tan beri aylık maaşına karşılık olarak arkadaşları gibi senet alan Uruguaylı eldivenin, sözleşmesinde bulunan özel maddeyi kullanmayarak büyük bir anlayış ve sabır gösterdiği ortaya çıktı.

Alacaklarının geciktiğini gerekçe göstererek Galatasaray'ı FİFA’ya şikayet etme veya bedelsiz serbest kalma hakkına sahip olan Muslera’nın, bu yollara başvurmayarak büyük fedakarlık yaptığı öğrenildi.