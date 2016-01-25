Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Paderbornlu Sarhoş Futbolcudan Taciz Skandalı

Antalya Belek'te kamp yapan ve Paderborn forması giyen Nick Proschwitz alkol alarak otel koridorunda bir kadını taciz etti sonra çıplak bir şekilde otelde bağırarak koştu

Paderbornlu Sarhoş Futbolcudan Taciz Skandalı

 Antalya Belek'te kamp yapan Almanya 2. Ligi takımlarından Paderborn'un forvet oyuncusu Nick Proschwitz, alkol aldıktan sonra bir kadını taciz etti ve daha sonra çıplak bir şekilde bağırarak otel koridorlarında koşturdu!


ALMAN BASININDA YER ALDI

Alman basınında BILD'in haberine göre Paderborn'un forvet oyuncusu Nick Proschwitz alkol alarak bir kadını taciz etti ve ardından otel koridorlarında çırıl çıplak vaziyette koşturdu. Ayrıca yine aynı oyuncu Proschwitz'in Belek'te Paderborn'un kampını organize eden şirketin bir çalışanıyla otelde görüldüğü söylendi.

PADERBORN HOCASI: "BİZ DE DUYDUK"

Paderborn Sportif Direktörü Michael Born olaylarla ilgili "Biz de duyduk. Kendisiyle bu durumu konuşmak zorundayız" açıklamasını yaptı.


İDDİALAR BUNUNLA DA BİTMEDİ

Ayrıca Paderborn'lu oyuncuların Almanya'ya dönmeden önce bir parti düzenlediği ve bu parti sırasında etrafa işeyen futbolcular olduğu, havuza çiçekler atıldığı ve çıplak bir şekilde havuz girildiği gibi iddialar da haberde yer aldı.

(Kaynak: AMK)
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Paderbornick Proschwitz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.