Paderbornlu Sarhoş Futbolcudan Taciz Skandalı

Antalya Belek'te kamp yapan Almanya 2. Ligi takımlarından Paderborn'un forvet oyuncusu Nick Proschwitz, alkol aldıktan sonra bir kadını taciz etti ve daha sonra çıplak bir şekilde bağırarak otel koridorlarında koşturdu!





ALMAN BASININDA YER ALDI

Alman basınında BILD'in haberine göre Paderborn'un forvet oyuncusu Nick Proschwitz alkol alarak bir kadını taciz etti ve ardından otel koridorlarında çırıl çıplak vaziyette koşturdu. Ayrıca yine aynı oyuncu Proschwitz'in Belek'te Paderborn'un kampını organize eden şirketin bir çalışanıyla otelde görüldüğü söylendi.

PADERBORN HOCASI: "BİZ DE DUYDUK"

Paderborn Sportif Direktörü Michael Born olaylarla ilgili "Biz de duyduk. Kendisiyle bu durumu konuşmak zorundayız" açıklamasını yaptı.

İDDİALAR BUNUNLA DA BİTMEDİ

Ayrıca Paderborn'lu oyuncuların Almanya'ya dönmeden önce bir parti düzenlediği ve bu parti sırasında etrafa işeyen futbolcular olduğu, havuza çiçekler atıldığı ve çıplak bir şekilde havuz girildiği gibi iddialar da haberde yer aldı.

(Kaynak: AMK)