Özyalçın'dan Yıldırım'a yanıt gecikmedi!

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Şikenin kralını Galatasaray yapmıştır" şeklindeki açıklamalarına cevap verdi. Polemik olsun istemediğini belirten Özyalçın, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını farklı sonuçtan sonra söylenmiş travmatik bir konuşma olarak değerlendirdi.



Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Torku Konyaspor'la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Cengiz Özyalçın, ortaya koydukları futboldan memnun olmadığını dile getirdi.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI YOK

Galatasaray'ın şampiyonluk şansının olmadığını belirten Özyalçın, şöyle devam etti: "Galatasaray'ın şampiyonluk şansı yok. Galatasaray'ın ilkeleri için mücadele etmesi doğal. Bugünkü maçtan mutlu değilim. Bundan sonra böyle kötü oynayacak demek değil. Genç oyuncuları daha ileriki günler de daha iyi olacağı kanısındayım."

"TRAVMATİK BİR KONUŞMA"

Dün akşam Antalyaspor'a 4 - 2 mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'la ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Özyalçın, "Sanıyorum ki bir sürpriz ve farklı sonuçtan sonra söylenmiş tramvatik bir konuşma. Burada şöyle bir şey olabilir, sevgili başkan Dursun Özbek'in söylemlerini dikkatle izledim. Hiçbir kulüpten bahsetmedi. Peki, o zaman rakip sayılacak bir başkanın bu şekilde konuşmasının amacı ne olabilir, diye düşündüm. Bu farklı ve tramvatik sonucun saptırılması ve gündemin değiştirilmesi olabilir. Başka bir yorum yapmak istemiyorum. Herkes kendi düşünceleri için de karar versin." cevabını verdi.

BURAK YILMAZ'IN ÇİN'E TRANSFERİ

Burak Yılmaz'ın Çin'e transfer iddialarıyla ilgili de Özyalçın, "Burak Yılmaz olayı iki ayaklı bir olay. Birincisi, beyefendi bir insan çok iyi bir Galatasaraylı. Şampiyonluklarda büyük emeği var. Türk sporcusu için sembol olmuş bir isim. Yaşı da ilerledi iyi bir teklifi geldi, değerlendirmesi lazım. ikincisi de Galatasaray'ın değer kazanması. Ekonomik sıkıntılar var, bilmeyen kalmadı. Kulübe artı değer var, bir de Burak'ın kendi istikbaline yönelik bir takım tasarrufları var. saygı duyuyorum." şeklinde konuştu.