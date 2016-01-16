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Özgür Yankaya'ya görülmemiş ceza!

Ligin 17. haftasında yönettiği Kasımpaşa ile Trabzonspor maçında verdiği kararlar ile eleştiri oklarının hedefinde bir anda gündeme oturan Özgür Yankaya Süper Amatör Ligi'nin 10. haftasındaki Uzunköprüspor - 18 Kasımspor maçında görev alması şaşkınlık yarattı

Özgür Yankaya'ya görülmemiş ceza!

 Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya'yı Amatör Ligi'nin 10. haftasında oynanacak olan Uzunköprüspor - 18 Kasımspor maçına görevlendirdi.

YOĞUN ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Yankaya, ligin 17'nci haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı yönetmiş ve tartışmalı pozisyonlar nedeniyle eleştirilmişti.

İLK KEZ YÖNETECEK

Edirne bölgesi hakemlerinden Özgür Yankaya, Süper Lig'de yönettiği maçların ardından ilk kez Süper Amatör Ligi maçına görevlendirildi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi tarafından açıklanan maç programı ve hakem listesine göre Yankaya, Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde Pazar günü saat 14.00'da oynanacak olan ve 'Uzunköprü derbisi' olarak anılan süper amatör ligi 10'ncu haftasındaki Uzunköprüspor-18 Kasımspor maçında görev yapacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Barış Düşova ile Sabri Kalem yapacak.

MHK CEZALANDIRDI !..

Süper ligde en son geçen Aralık ayında Kasımpaşa ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı maçı yöneten Yankaya, verdiği kararlar ve penaltı pozisyonları nedeniyle çok eleştirilmişti. MHK, Yankaya'yı cezalandırarak Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında görev vermedi ve Süper lig maçı yerine Süper amatör ligi karşılaşmasına atadı.



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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKasımpaşa
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