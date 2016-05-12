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Özer Hurmacı yüzünden Trabzonspor Lisans Alamadı!
Kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncu Trabzonspor'dan alacaklarını temin etmek için TFF'ye başvurması nedeni ile bordo-mavili kulübün UEFA lisansı alamadığı bildirildi.
12 Mayıs 2016 Perşembe 11:05
Trabzonspor, Özer Hurmacı TFF'ye Başvurunca UEFA Lisansı Alamadı
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan tecrübeli yıldız Özer Hurmacı'nın, alacaklarının ödenmediği iddiasıyla TFF'ye başvuru yapması, bordo-mavili takımı zora soktu.
UEFA LİSANSI ALAMADI
Bordo-Mavili kulüpte, Avni Aker Stadı'nda oynanan ve yarıda kalan Fenerbahçe karşılaşması sonrası süresiz kadro dışı bırakılan Özer Hurmacı, Trabzonspor'un başına büyük iş açtı. Tecrübeli futbolcu, alacakları ödenmediği için TFF'ye başvuru yapınca Fırtına, UEFA lisansını alamadı.
WARIS'TEN DARBE
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Karadeniz ekibi, futbolcularına uzun süredir ödeme yapamıyor. Öte yandan bordo-mavililere bir darbe de eski futbolcusu Waris'ten geldi. 2014-15'te CSKA Moskova'dan alınan yıldızın menajeri de 95 bin Euro'luk alacağı için TFF'ye başvurdu.
BÜYÜKAYDIN: EKSİKLERİMİZ VAR
Futbol Koordinatörü Yılmaz Büyükaydın ise UEFA lisansı alamamaları konusunda, "Tüm sorunlarını çözenler lisanslarını alıyor. UEFA, bizim gibi kulüplere ise ek süre verilip eksikliklerin tamamlanmasını istiyor" dedi. Büyükaydın, şöyle konuştu:
"Kimseye borcun olmaz ve kriterleri yerine getirirsen, UEFA lisansı alabiliyorsun. Ama biz, o kriterlerin tamamını yerine getiremedik, eksiklerimiz var. Verilen ek süre zarfında da geri kalan eksikliklerin tamamlanması isteniyor. 60 güne kadar bu eksiklikleri tamamlayarak, tekrar sunulursa, sorun da ortadan kalkıyor."
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