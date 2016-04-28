Özbek Haldun Üstünel kartını çekti

Galatasaray futbol takımının bu sezon gösterdiği tarihi başarısızlık sonrası eleştirilerin hedefine oturan başkan Dursun Özbek, Olağanüstü Genel Kurul'a gitmemek için son kartlarını ortaya koymaya başladı.





Sarı kırmızılı kulübün 1 numaralı ismi ortaya çıkan tablo nedeni ile Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nu sil baştan düzenleyecek. Futbolun idare edildiği Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda köklü değişikliklere imza atılacak.

Özbek'e göre kendisi kesinlikle suçlu değil



Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un Galatasaray Kulübü’ne zarar vereceği görüşünde olan başkan Özbek, bu yüzden seçim yapıp yönetimini değiştirmeye sıcak bakmıyor. Özbek’e göre, Galatasaray’da yönetimsel olarak bir başarısızlık söz konusu değil. Başarısız olunan tek nokta futbol takımı ve şubesi…Bu yüzden de yönetim yerine Başkan Özbek, futbolun idare edildiği kurulda değişime gitmeye karar verdi.

-Buna göre Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in başkanı olduğu ve toplam 6 üye ile birlikte 7 kişiden oluşan Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda değişikliğe gidilecek.

-Yönetim Kurulu’na daha önce futbol şubesinde görev almış ve Galatasaray camiasının yakından tanıdığı, tecrübe sahibi olan idareciler alınacak.Haldun Üstünel'in futboldan sorumlu yönetici olduğu dönemde transfer edilen Milan Baros ve Harry Kewell, Galatasaray tarihinde iz bırakan oyuncular arasına girdi.



Başkan sorumluluğu atmaya çalışıyor



-Bundan böyle futbolla ilgili her karar, sözde değil net şekilde sadece Sportif AŞ Yönetim Kurulu tarafından alınacak

-Galatasaray Yönetim Kurulu’nun, Florya ve futbol ile ilgili bir bağlantısı olmayacak. Söz ve karar hakkı sadece Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda olacak

-Transfer, kadro oluşumu ve yapılanması, futbol ile ilgili konular yönetim kurulu kontrolünde olmayacak.

Haldun Üstünel'i getirmek istiyor



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolun yönetileceği Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nu yenileme çalışmalarına start verdi. Sarı kırmızılı kulübün 1 numaralı ismi Özbek, Haldun Üstünel’e teklif götürdü. Adnan Polat döneminde görev yapan Üstünel, Dursun Özbek’ten gelen teklifi teşekkür ederek kabul etmedi. Futbolda idarecilik tecrübesi olan isimlerden oluşan bir ekip oluşturmak isteyen Dursun Özbek’in 2 hafta içinde listesini netleştirmesi bekleniyor

Ali Dürüst'e özeniyor



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kısaca geçen sezonki ‘Ali Dürüst’ modelini örnek alacak. Geçtiğimiz yıl Özbek’in de başkan yardımcısı olarak görev yaptığı Duygun Yarsuvat döneminde, Ali Dürüst Sportif AŞ Yönetim Kurulunda yer almış ve futbol şubesinde mesai harcamıştı.