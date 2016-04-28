Özbek Haldun Üstünel kartını çekti

Galatasaray futbol takımının bu sezon gösterdiği tarihi başarısızlık sonrası eleştirilerin hedefine oturan başkan Dursun Özbek, Olağanüstü Genel Kurul'a gitmemek için son kartlarını ortaya koymaya başladı.
Sarı kırmızılı kulübün 1 numaralı ismi ortaya çıkan tablo nedeni ile Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nu sil baştan düzenleyecek. Futbolun idare edildiği Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda köklü değişikliklere imza atılacak.
Özbek'e göre kendisi kesinlikle suçlu değil
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un Galatasaray Kulübü’ne zarar vereceği görüşünde olan başkan Özbek, bu yüzden seçim yapıp yönetimini değiştirmeye sıcak bakmıyor. Özbek’e göre, Galatasaray’da yönetimsel olarak bir başarısızlık söz konusu değil. Başarısız olunan tek nokta futbol takımı ve şubesi…Bu yüzden de yönetim yerine Başkan Özbek, futbolun idare edildiği kurulda değişime gitmeye karar verdi.
-Buna göre Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in başkanı olduğu ve toplam 6 üye ile birlikte 7 kişiden oluşan Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda değişikliğe gidilecek.
-Yönetim Kurulu’na daha önce futbol şubesinde görev almış ve Galatasaray camiasının yakından tanıdığı, tecrübe sahibi olan idareciler alınacak.Haldun Üstünel'in futboldan sorumlu yönetici olduğu dönemde transfer edilen Milan Baros ve Harry Kewell, Galatasaray tarihinde iz bırakan oyuncular arasına girdi.
Başkan sorumluluğu atmaya çalışıyor
-Bundan böyle futbolla ilgili her karar, sözde değil net şekilde sadece Sportif AŞ Yönetim Kurulu tarafından alınacak
-Galatasaray Yönetim Kurulu’nun, Florya ve futbol ile ilgili bir bağlantısı olmayacak. Söz ve karar hakkı sadece Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda olacak
-Transfer, kadro oluşumu ve yapılanması, futbol ile ilgili konular yönetim kurulu kontrolünde olmayacak.
Haldun Üstünel'i getirmek istiyor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolun yönetileceği Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nu yenileme çalışmalarına start verdi. Sarı kırmızılı kulübün 1 numaralı ismi Özbek, Haldun Üstünel’e teklif götürdü. Adnan Polat döneminde görev yapan Üstünel, Dursun Özbek’ten gelen teklifi teşekkür ederek kabul etmedi. Futbolda idarecilik tecrübesi olan isimlerden oluşan bir ekip oluşturmak isteyen Dursun Özbek’in 2 hafta içinde listesini netleştirmesi bekleniyor
Ali Dürüst'e özeniyor
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kısaca geçen sezonki ‘Ali Dürüst’ modelini örnek alacak. Geçtiğimiz yıl Özbek’in de başkan yardımcısı olarak görev yaptığı Duygun Yarsuvat döneminde, Ali Dürüst Sportif AŞ Yönetim Kurulunda yer almış ve futbol şubesinde mesai harcamıştı.
Özbek, bu modeli örnek alıp kısaca olağanüstü seçimli genel kurula gitmek istemiyor. Haldun Üstünel kimdir?
1967 İstanbul doğumlu olan Haldun Üstünel orta okulu Saint Benoit’da, liseyi ise Suadiye Lisesi’nde okudu. Ailesi onun yurt dışında okumasını istiyordu. Üstünel’in tercihi ise Amerika’nın San Francisco eyaletindeki Dominican Collage Üniversitesi oldu. Burada Uluslararası İş İdaresi eğitimi gören Üstünel daha sonra Türkiye’ye döndü.
1992 yılından bu yana İstanbul Tela Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. İngilizce ve Fransızca bilen Üstünel, evli ve iki çocuk babası.
YAKIN ARKADAŞI NEŞET YALÇIN
Haldun Üstünel’in en yakın arkadaşlarından biri de Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Yalçın. Ailecek görüşen Yalçın ve Üstünel aileleri fırsat buldukça bir araya gelip birlikte vakit geçiriyorlar.
ÜSTÜNEL’İN TRANSFER ETTİĞİ İSİMLER:
Haldun Üstünel’in ilk transferi Linderoth, ilk bombası ise Lincoln’dü. Üstünel’in büyük katkısının olduğu diğer transferler şöyle: Milan Baros, Fernando Meira, De Sanctis, Keita, Elano, Neill, Frank Rijkaard, Jo, Dos Santos, Nonda, Leo Franco ve Kewell
EKŞİSÖZLÜK’TE HALDUN ÜSTÜNEL
* Store’dan aldığım taze formanın üstüne adını yazdırdığım üst insan. Hiç aklıma gelmezdi bir yöneticiyi formanın arkasına yazdıracağım. Vay arkadaş...
* Ciddi ciddi bu uzun saç olayının futbolcuyu ikna etmede ve transferlerin gerçekleşmesinde önemli rolü olduğunu düşünüyorum. ne bileyim, "Bu adam bildiğin entel, yamuğu filan olmaz" diye düşündürüyor olabilir.
* Bu büyük insandan naçizane isteğim ola ki hastalanırsa kulübün doktorlarına gitmesin başka bi yerde tedavi olsun ben kaşılayacağım tedavi masraflarını.. grip diye gider bi daha transfer yapacak hal bırakmazlar adamda bizim bu doktorlar.. korkuyorum sözlük
* Kız istemeye beraber gidilmesi gerekendir.
* Football Manager 2010 için hile kodu. Search kısmına Cheat Haldun Üstünel yazınca istediğin oyuncuyu alabiliyormuşsun.
* Yakın bir gelecekte, Premier Ligi komple ikna edip, Türkiye'ye getirmesinden korktuğum kişi.
* Bu şahıs yüzünden sevgilimle her daim gittiğimiz mekanlara tedirgin olarak gidiyorum. bi kaç kez karşılaştığımız mekanlara ise gitmeme kararı aldım. Adam her beğendiğini alıyo mazaallah olan bizim ilişkiye olacak
* ÖSS'ye girerken yanımda olmasını istediğim kişi. insan kendini acayip güvende hisseder sanırım onun yanında. nasılsa kazanırım havasına girer
* Yarın gece Ribery ile geilrse şaşırmam. Ayrıca İngiltere'den Ankara'ya deniz getirme çalışmaları gizlice devam ediyormuş.