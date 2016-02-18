Ozan Tufan performansı hakkında yorumda bulundu!

Performansındaki büyük değişim için, “çok hırslandım” yorumunu yapan sarı-lacivertli futbolcu, “Son iki maçtaki temel fark bu. Kötü bir performansım vardı ve çok hırslandım. Benim daha iyi olmam lazım. Sizler benim Bursaspor ve A Milli Takım’daki maçlarımı biliyorsunuz. Daha iyi olmam gerekiyordu. Bunu biliyordum ancak bir türlü performansımı Fenerbahçe’de sahaya yansıtamadım. Yavaş yavaş kendimi toparladım. Daha da iyi olacak inşallah. Benim için son 2 maçta her şey iyiydi. Bu daha başlangıç. Bir de gol bulsam müthiş olacak” ifadelerini kullandı.

‘Genci, yaşlısı yok’

Ozan Tufan bazı maçlardaki tribün protestosunun kendisini nasıl etkilediğini sorduğumuzda ise “Sıkıntı yok. Her şey olabilir. Futbolda genci, yaşlısı yok. Sahaya çıktığınız zaman elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Taraftarımızı, başkanımızı, herkesi mutlu etmemiz lazım” yorumunu yaptı.

Ozan, Lokomotiv Moskova maçında “8 numara” görevini üstlendi. Orta sahadaki defansif ve ofansif görevler Mehmet Topal ve Josef ile eşit olarak paylaşıldı. Bu değişim üç futbolcunun performansına da olumlu yansırken, hücuma daha fazla katılan Josef attığı gollerle maça damga vurdu.

Yıldırım etkisi

Ozan’ın son dönemde yakaladığı başarıda, Başkan Aziz Yıldırım’ın, milli futbolcu ve babasıyla kısa süre önce yaptığı özel görüşme de etkili oldu. Büyük umutlarla transfer edilen genç futbolcunun performansından memnun olmayan Başkan Yıldırım, Ozan ve babası ile bir araya gelerek beklentilerini sıralayıp, ciddi uyarılarda bulunmuştu. Milli futbolcu bu görüşmeden sonra tesislerde kalmaya başlamıştı.

İlk ve tek golü Molde'ye

Fenerbahçe formasıyla ilk ve tek golünü UEFA Avrupa Ligi’ndeki Molde deplasmanında atan Ozan Tufan, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda henüz fileleri havalandıramadı.

11’e yakın

Ozan Tufan’ın, Lokomotiv Moskova maçındaki futbolu orta sahada taşları yerinden oynatacak. Teknik Direktör Pereira’nın, kritik Bursaspor deplasmanında Diego’yu yedeğe çekerek, performansından çok memnun kaldığı Ozan’ı ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin milli orta sahası Ozan Tufan beklenen patlamayı Lokomotiv Moskova maçında yaptı. Karşılaşmanın kazanılmasında kritik rol oynayan yetenekli oyuncu 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmadı. Kasımpaşa maçındaki çıkışını sürdüren ve Rus ekibi önünde kusursuza yakın bir futbol ortaya koyan Ozan maçın ardından konuştu.