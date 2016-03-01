Ozan İpek Bursaspor'a geri dönme peşinde!

Bursaspor’un Süper Lig’de şampiyonluğu yaşadığı 2009-2010 sezonunda attığı gollerle bir çok Avrupa kulübünün dikkatini çeken ancak daha sonra performansında düşüş yaşayan orta saha oyuncusu Ozan İpek, forma giydiği kulüplerde bir türlü beklenen performansı elde edemedi. Son olarak sezon başında Antalyaspor’un yolunu tutan 29 yaşındaki oyuncu, ligde yalnızca Kayserispor ile oynanan müsabakada forma şansı buldu.



“BİR TEK BURADA MUTLUYUM”



Performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Ozan İpek, geçtiğimiz günlerde kulübüyle olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Çalışmalarını tek başına sürdüren tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeşil-beyazlı kulübe geri dönmek istediğini söyledi. İpek, “Her ne yaptıysam bu arma, bu şehir içindi. Yine yaptım, ben burada huzurluyum ve bir tek burada mutluyum. Allah inşallah bir kez daha bana nasip eder o kutsal formayı giymeyi” ifadelerini kullandı.