''Öyle Düşünen Stada Gelmesin''

Galatasaray'a geldiği günden bu yana takımı adına faydalı işler yapan Alman futbolcu Lukas Podolski, gözünü yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Astana maçına dikti. Kazak temsilcisini yenmek istediklerini söyleyen golcü oyuncu, taraftara da mesaj gönderdi. UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam etmek adına önemli bir sınav vereceklerini belirten futbol yıldızı, “Biz Galatasaray'ız her maça kazanmak için çıkarız. Beraberliği düşünmüyoruz. Taraftar beraberlik bile düşünüyorsa stada gelmesin. Sırada Astana var. Kazanmak için çıkacağız.” dedi.



Ligde 3 maç aradan sonra üç puanla tanışmanın güzel olduğuna değinen Panzer, şöyle devam etti: “Ligde uzun zaman sonra kazandık. Bu galibiyet bizi daha çok bir araya getirecektir. Kazanamayınca üstümüzde baskı oluşmuştu. 3-0 biten Bursaspor karşılaşmasıyla birlikte bir özgüven oldu. Artık bunu devam ettirmeliyiz. Adım adım takım oluyoruz.”

Cim Bom'un en skorerlerinden biri olan yetenek, Sarı-Kırmızılı takıma puan kazandırmaya devam ediyor. Çıktığı 20 karşılaşmada 9 gol 3 asistlik performansıyla 12 gole direkt etki eden tecrübeli sol ayak, Aslan'ı sırtlamaya devam ediyor. Süper Lig'de elde edilen 26 puanın 12'si Lukas Podolski'nin kaydettiği sayılarla geldi. Türkiye'de 7 kez fileleri havalandıran, 3 golün de pasını veren 30 yaşındaki deneyim, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 defa ağları sarsmanın sevincini yaşadı. Alman yıldız, 36 günlük galibiyet hasretinin dindirildiği Bursaspor mücadelesini de 1 gol, 1 asistle tamamlamayı başardı.