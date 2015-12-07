''Öyle Düşünen Stada Gelmesin''

Galatasaray'a geldiği günden bu yana takımı adına faydalı işler yapan Alman futbolcu Lukas Podolski, gözünü yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Astana maçına dikti. Kazak temsilcisini yenmek istediklerini söyleyen golcü oyuncu, taraftara da mesaj gönderdi. UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam etmek adına önemli bir sınav vereceklerini belirten futbol yıldızı, “Biz Galatasaray'ız her maça kazanmak için çıkarız. Beraberliği düşünmüyoruz. Taraftar beraberlik bile düşünüyorsa stada gelmesin. Sırada Astana var. Kazanmak için çıkacağız.” dedi.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana takımı adına faydalı işler yapan Alman futbolcu Lukas Podolski, gözünü yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Astana maçına dikti. Kazak temsilcisini yenmek istediklerini söyleyen golcü oyuncu, taraftara da mesaj gönderdi. UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam etmek adına önemli bir sınav vereceklerini belirten futbol yıldızı, “Biz Galatasaray'ız her maça kazanmak için çıkarız. Beraberliği düşünmüyoruz. Taraftar beraberlik bile düşünüyorsa stada gelmesin. Sırada Astana var. Kazanmak için çıkacağız.” dedi.